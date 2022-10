O milagre operado por Alexandre de Moraes na campanha de Bolsonaro

Atualizado em 18 out 2022, 07h10 - Publicado em 18 out 2022, 06h01

Integrantes da cúpula de campanha de Jair Bolsonaro relatam a montanha russa de emoções vividas pelo presidente e seus apoiadores no fim de semana. No sábado, segundo um desses bolsonaristas, o clima na campanha era de “funeral”.

A “morte” eleitoral de Bolsonaro estava relacionada ao vídeo com a fala dele sobre as meninas venezuelanas e o tal “clima” que pintou no passeio de moto presidencial. “O presidente e a campanha, no sábado, viveram a experiência de quase morte. A campanha parecia morta”, diz um conselheiro da campanha.

O que resgatou o presidente e seu projeto de reeleição do purgatório? A canetada de Alexandre de Moraes proibindo o PT de usar o vídeo que associava Bolsonaro à pedofilia, mandando retirar o material das redes e classificando claramente o conteúdo como irregular.

“Foi o Moraes que salvou o presidente. A canetada dele deu fôlego para o presidente no debate. Hoje, é outro Bolsonaro que está em campanha, recebendo sertanejos. Moraes foi nossa salvação”, reconhece o bolsonarista.