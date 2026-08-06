O lamento de Malafaia ao ver Alfredo Gaspar como vice de Flávio: ‘Perderam a chance de colocar uma mulher’

Ler Resumo





Pastor Silas Malafaia lamenta a escolha de Alfredo Gaspar como vice na chapa de Flávio Bolsonaro, criticando a perda de uma “chance de ouro” de ter uma mulher na posição. Apesar da ressalva, Malafaia reafirma seu apoio. A campanha de Flávio já planeja usar Gaspar em programas eleitorais para ataques ao PT e destacará seu histórico de combate à corrupção, enquanto Flávio busca uma imagem mais moderada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia lamentou a escolha pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. Malafaia opina que Flávio perdeu “uma chance de ouro” de trazer uma mulher para o protagonismo da sua empreitada. Apesar disso, afirma que continuará trabalhando pela eleição do aliado contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Flávio perdeu uma chance de ouro de colocar uma mulher como vice. Não tenho nada contra o Gaspar, pelo contrário, ele fez um belo trabalho como relator da CPMI do INSS, tem valores. Mas nenhuma outra chapa tem uma mulher como vice. O Lula, por exemplo, fala tanto em defesa da mulher e tem o Alckmin como vice. Flávio perdeu uma chance de ouro de colocar, por exemplo, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa. Ela é nordestina, competente e próxima à Michelle Bolsonaro. Era uma chance de ouro, mas seguimos no apoio”, disse o líder religioso ao RADAR.

Campanha já trabalha para ter Gaspar em programas

O marketing da campanha do filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) já se prepara para usar a imagem do alagoano nos programas eleitorais. Relator da CPMI do INSS, Gaspar aparecerá nas inserções em rádio e TV com denúncias contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e o irmão do mandatário, José Ferreira da Silva, o Frei Chico.

Continua após a publicidade

Caberá a Gaspar trazer esses nomes para a campanha e falar que a CPMI do INSS foi uma espécie de “primeiro round” no combate às fraudes aos aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com membros da campanha, os primeiros programas devem começar a ser gravados na próxima semana e, desde já, está pacificado que Alfredo Gaspar não terá “papel decorativo” na campanha.

Os programas também devem detalhar a biografia do parlamentar como promotor de Justiça em Alagoas e o seu trabalho de combate à corrupção. Por isso, deve caber a Gaspar o papel ativo de ataque ao petismo, enquanto Flávio fará acenos ao Centro e à moderação, demonstrando um perfil diferente do pai.

Continua após a publicidade

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Indicação após frustrações

Continua após a publicidade

A indicação dele ocorreu após Flávio não conseguir selar alianças com nenhuma outra legenda. O candidato também havia dito que a vice seria uma mulher — o eleitorado feminino é um dos segmentos em que o senador tem mais dificuldade de avançar.

Alfredo Gaspar é alagoano de Maceió. Tem 55 anos, é ex-promotor, foi eleito procurador-geral de Justiça e chefiou o Ministério Público de Alagoas entre 2017 e 2020. Também foi secretário de Segurança Pública do estado durante o governo de Renan Filho (MDB), que foi ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e hoje tenta voltar ao cargo. Depois, rompeu com o grupo dos Calheiros e foi cada vez mais para a direita. Deixou o MDB, filiou-se ao União Brasil, pelo qual foi eleito, e migrou para o PL neste ano, quando assumiu o diretório estadual do partido. Ao anunciar a mudança de sigla nas redes sociais, ele disse que atendia a uma “convocação” do senador.