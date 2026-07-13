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O investimento bilionário do Paraná em segurança pública

Despesas do governo estadual incluem viaturas, aeronaves, coletes e tasers

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 10h30
Viaturas da Rotam, da Polícia Militar do Paraná
Viaturas da Rotam, da Polícia Militar do Paraná (Governo do Paraná/Divulgação)
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As forças de segurança do estado do Paraná receberam, entre 2023 e 2026, 1,175 bilhão de reais em investimentos, como parte de um pacote de modernização da segurança pública.

Nesse período, foram compradas 3.160 novas viaturas, 40 embarcações e três aeronaves, que custaram 751,3 milhões.

Também foram adquiridos, por 64,3 milhões de reais, 12.711 mil unidades de armamentos.

Houve ainda a compra de 20.865 coletes balísticos, por 31,2 milhões, e de 2.262 tasers, por 28,5 milhões.

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O governo estadual atribui a esses investimentos quedas recentes em índices de criminalidade. Os homicídios tiveram uma redução superior a 10% no período de janeiro a maio de 2026, no comparativo com os mesmos meses de 2025. Já a quantidade de roubos caiu mais de 21%.

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