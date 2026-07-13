O investimento bilionário do Paraná em segurança pública

As forças de segurança do estado do Paraná receberam, entre 2023 e 2026, 1,175 bilhão de reais em investimentos, como parte de um pacote de modernização da segurança pública.

Nesse período, foram compradas 3.160 novas viaturas, 40 embarcações e três aeronaves, que custaram 751,3 milhões.

Também foram adquiridos, por 64,3 milhões de reais, 12.711 mil unidades de armamentos.

Houve ainda a compra de 20.865 coletes balísticos, por 31,2 milhões, e de 2.262 tasers, por 28,5 milhões.

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O governo estadual atribui a esses investimentos quedas recentes em índices de criminalidade. Os homicídios tiveram uma redução superior a 10% no período de janeiro a maio de 2026, no comparativo com os mesmos meses de 2025. Já a quantidade de roubos caiu mais de 21%.