O incrível rolê aleatório de Ronaldinho Gaúcho, Daniel Vorcaro e um clube de futebol inglês

Entre tantos casos de corrupção, relações secretas e outras tramas que já saíram do celular de Daniel Vorcaro, enviado aos gabinetes do STF em setembro, a história que envolve Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e um clube de futebol da segunda divisão da Inglaterra é um dos grandes rolês aleatórios do WhatsApp do banqueiro.

Nos primeiros meses de 2024, chegou a Vorcaro uma oportunidade de negócio: entrar como investidor no Queens Park Rangers, um time tradicional da capital inglesa, segundo disse o banqueiro a um colega, logo após chegar da viagem a Londres em que conheceu a estrutura do clube.

“Estive ontem no time em Londres. Estrutura surreal. Estádio no meio da cidade. História de 130 anos de time. Foi fundado em 1882. Torcida fanática”, disse Vorcaro.

Na conversa com os dois sócios do clube, o banqueiro lançou um cartada que encantou os ingleses. Ter como as “caras” do Queens Park Rangers Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Vorcaro explica sua ideia: daria parte da participação dele no negócio aos ex-jogadores mais a divisão de lucros do que o clube faturasse explorando as imagens dos dois ídolos mundiais do futebol.

“Os dois sócios são tops. Querem investir bem e gostaram muito da ideia dos dois Ronaldos”, disse Vorcaro ao amigo em março de 2024.

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Naqueles dias, apenas Ronaldo Fenômeno estaria na parceria, pelo que se depreende das mensagens, mas o caminho seria buscar convencer Ronaldinho Gaúcho a entrar no negócio. “Querem o Ronaldão, mas acham que eu e Ronaldo pode dar barulho no Brasil. Time de muita relevância de mídia”, disse Vorcaro. “Barulho mundial”, respondeu o amigo. “Disseram que (a parceria com Ronaldo) sairá na imprensa inteira na Europa”, disse Vorcaro.

Segundo o banqueiro, com “os dois juntos”, o plano era tirar o clube da segunda divisão inglesa e levá-lo a disputar a Premier League, a principal liga de clubes do planeta. “Investir para deixar estádio ainda mais top. Time famoso e tradicional”, disse Vorcaro.

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Faltava envolver Ronaldinho Gaúcho no negócio. O amigo do banqueiro questiona: “Você consegue ir comigo falar com o Assis que dia?”

Vorcaro pede pressa: “Tem que ser rápido isso. Marca com ele para ir lá no banco. Faço negócio legal pra eles. Contratar ele, dar participação. Sem risco”.

O amigo retorna ao banqueiro tempo depois: “Bloqueia sua agenda no final do dia. O Ronaldinho é o melhor rolê aleatório que você vai fazer nos últimos tempos. Sério mesmo. Tô pensando aqui. A gente não tem dimensão do tamanho que isso pode virar. Que ideia foda”.

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Vorcaro se anima. “Vou chamar ele pra festa na terça. Quero ver ele negar”, diz o banqueiro, mandando um “kkk”. “Impossível. Imagina a cara das kengas (sic)”, responde o amigo.

O banqueiro autoriza o amigo a oferecer “uma logística em São Paulo” ao “bruxo”, como se referem ao jogador, nos dias em que ele e Assis estariam em São Paulo para a reunião no Master.

“Só para alinharmos o discurso. O Fenômeno sabe do convite que iremos fazer ao bruxo? Posso falar que o Fenômeno já está no negócio? Ou melhor não comentar nada ainda”, questiona o amigo.

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Vorcaro responde com um “calma, calabreso” e as articulações seguem sem essa definição.

No dia do encontro com Assis, que é irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho em São Paulo, o amigo questiona o banqueiro: “Calabreso! Preciso das coordenadas. Vou encontrar com eles no bar daqui do hotel em uma hora. Você vem? Quer que eu toque este primeiro papo e tenta agendar amanhã no banco”.

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Vorcaro diz que entendeu errado a agenda, que tinha ficado esperando a dupla na parte da tarde, mas oferece então um convite mais animado do que uma simples reunião no bar do hotel: “Quer levar eles na farra?”

“Não sei se ele vai animar. Mas chamo ele. Tenho que arrumar alguém pra buscar a gente aqui. Estou no Hotel Emiliano. Não sei se o Ronaldinho anda de táxi”, disse o amigo. Vorcaro diz que mandaria um motorista e afirma que a festa será num “lugar fechado” e que o endereço só será revelado se os convidados aceitarem o convite.

“Me fala direito o horário e o local. Alinho com ele e te falo. O Assis deve animar, sim”, diz o amigo. “Só falo, após confirmarem. É no Jardins, mas só revelo após confirmação”, diz Vorcaro.

O amigo manda um emoji com a frase “vamos nos desesperar com calma”. Na sequência, confirma a festa e, ao que parece, a parceria com Ronaldinho: “O Assis vai com mais dois amigos. Só para te falar: o cara pirou no projeto. Tá na nossa mão agora”.

A conversa entre Vorcaro e o amigo termina antes da noitada e é retomada no meio da madrugada, por volta de quase 4h da manhã. “Sem palavras…”, diz o amigo a Vorcaro.

“Bao demais”, diz o banqueiro lembrando que um funcionário do Master, também na festa, “por incrível que pareça não aguentou a pressão”.

“Travou”, diz o amigo.

“Noite loca. Travou com o anão e 50 mulheres”, diz Vorcaro.

“O irmão do bruxo travou também”, diz o amigo.

“Mundo vai acabar. Assis ficou sem graça”, diz Vorcaro.

“Inibiu o cara”, reagiu o amigo.

“E Ronaldinho em casa jogando xadrez. kkkk”, brincou o banqueiro.

“Gente de família. Pqp… Sério. Só pensa a treta quando o bruxo chegar”, diz o amigo.

“Kkkk ele vai amar”, diz Vorcaro.

A festa acaba sem que as mensagens confirmem que Ronaldinho Gaúcho foi, de fato, ao evento noturno do banqueiro.

Os dia se passam, mas o possível investimento no clube de futebol inglês vai caindo na lista de prioridades do telefone do banqueiro. O amigo de Vorcaro diz que Assis segue cobrando retorno da proposta e que envia cada passo de Ronaldinho Gaúcho pela Europa ao WhatsApp dele como prova de que o ídolo brasileiro move multidões na Europa.

“O cara é uma entidade”, diz o amigo a Vorcaro, encaminhando um vídeo de Ronaldinho Gaúcho no estádio do Paris Saint German, na França, durante um jogo do clube em que a torcida canta o nome do jogador brasileiro. O rolê aleatório termina aí.