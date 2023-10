O impasse sobre o uso de câmeras pela Força Nacional no estado do Rio

Atualizado em 17 out 2023, 12h14 - Publicado em 17 out 2023, 11h52

Número dois do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli se encontra nesta terça-feira, 17, com integrantes do Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro. Em pauta, a discussão sobre os termos da cooperação entre governos federal e estadual na “Operação Maré”, que chega ao quinto dia. Na noite desta segunda, 16, o governador do estado do Rio, Claudio Castro (PL), em entrevista coletiva, depois de extensa reunião com o ministro da pasta, Flávio Dino, no Palácio Guanabara, concordou que a exigência do uso de câmeras pelos agentes federais, feita pelo MPF cria obstáculos ao reforço federal.

Dino, que anunciou o reforço de 300 agentes federais para a segurança no estado do Rio, também criticara, mais cedo, a exigência dos procuradores. “Eu acho triste, porque é um ente que deveria estar ajudando. Nós temos agora que empregar todas as forças para resolver. Temos que respeitar os órgãos públicos de controle, mesmo fazendo a crítica de que eles têm que ajudar, não atrapalhar’, disse o governador.

O ministro afirmou que a parceria trará ações efetivas, e não “espetaculosas”, ou seja, vai priorizar o investimento na inteligência. O patrulhamento de rodovias do estado será iniciado nesta terça-feira, 17, pela Força Nacional de Segurança e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele vão se concentrar em rodovias federais, portos e aeroportos. As exigências do MPF fizeram o governo federal desistir, em um primeiro momento, de ajudar no cumprimento de mandados de prisão no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital fluminense, por falta de logística para a instalação das câmeras.

