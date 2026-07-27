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O impasse na disputa pelo governo do Pará, segundo nova pesquisa Genial/Quaest

Hana Ghassan cresce e marca empate com Daniel Santos em todos os cenários, indica levantamento publicado nesta segunda-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 07h17 | Atualizado em 27 jul 2026, 09h36
A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB); e o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB)
A governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB); e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos) (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará/Prefeitura de Ananindeua/Divulgação)
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A governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos), empatam em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Executivo paraense. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta segunda-feira, 27.

No primeiro turno, Hana Ghassan aparece numericamente à frente com 24% a 25% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que pontua de 20% a 23%. Em ambos os cenários, a situação é de empate técnico entre a governadora e o ex-prefeito.

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Nas duas simulações, o número de eleitores indecisos supera o percentual de votos de qualquer candidato. Somando este grupo com aqueles que declararam voto nulo ou em branco, a parcela do eleitorado sem opção para o governo varia de 39% a 41% do total.

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Governador — Pará — 1º turno (cenário 1)

  • Hana Ghassan (MDB): 24%
  • Dr. Daniel Santos (Podemos): 20%
  • Mário Couto (DC): 11%
  • Araceli Lemos (PSOL): 2%
  • Cleber Rabelo (PSTU): 2%
  • Raquel Brício (UP): 2%
  • Indecisos: 26%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Governador — Pará — 1º turno (cenário 2)

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  • Hana Ghassan (MDB): 25%
  • Dr. Daniel Santos (Podemos): 23%
  • Araceli Lemos (PSOL): 4%
  • Cleber Rabelo (PSTU): 5%
  • Raquel Brício (UP): 2%
  • Indecisos: 27%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Também no segundo turno, a sondagem indica empate técnico entre Hana Ghassan e Daniel Santos, com vantagem numérica de 1 ponto da governadora sobre o ex-prefeito. Em relação ao levantamento Genial/Quaest de abril, a emedebista cresceu 6 pontos percentuais, ao passo que o rival oscilou 1 ponto para cima.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário único)

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  • Hana Ghassan (MDB): 36%
  • Dr. Daniel Santos (Podemos): 35%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

A dificuldade de Hana Ghassan em marcar a liderança na corrida estadual contrasta com a alta popularidade de seu antecessor, Helder Barbalho (MDB), que deixou o governo em abril para concorrer ao Senado pelo Pará. Conforme a pesquisa, a gestão de Barbalho conta com 66% de aprovação entre os paraenses, 3 pontos a mais do que na sondagem divulgada em abril.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores em 52 municípios do Pará entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-04548/2026.

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