O impasse na disputa pelo governo do Pará, segundo nova pesquisa Genial/Quaest

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Pesquisa Genial/Quaest no Pará revela empate técnico entre Hana Ghassan (MDB) e Daniel Santos (Podemos) nos cenários de 1º e 2º turno para o governo estadual. O alto número de eleitores indecisos, superando a votação dos candidatos, é um destaque.

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A governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos), empatam em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Executivo paraense. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta segunda-feira, 27.

No primeiro turno, Hana Ghassan aparece numericamente à frente com 24% a 25% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos, que pontua de 20% a 23%. Em ambos os cenários, a situação é de empate técnico entre a governadora e o ex-prefeito.

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Nas duas simulações, o número de eleitores indecisos supera o percentual de votos de qualquer candidato. Somando este grupo com aqueles que declararam voto nulo ou em branco, a parcela do eleitorado sem opção para o governo varia de 39% a 41% do total.

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Governador — Pará — 1º turno (cenário 1)

Hana Ghassan (MDB): 24%

Dr. Daniel Santos (Podemos): 20%

Mário Couto (DC): 11%

Araceli Lemos (PSOL): 2%

Cleber Rabelo (PSTU): 2%

Raquel Brício (UP): 2%

Indecisos: 26%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Governador — Pará — 1º turno (cenário 2)

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Hana Ghassan (MDB): 25%

Dr. Daniel Santos (Podemos): 23%

Araceli Lemos (PSOL): 4%

Cleber Rabelo (PSTU): 5%

Raquel Brício (UP): 2%

Indecisos: 27%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Também no segundo turno, a sondagem indica empate técnico entre Hana Ghassan e Daniel Santos, com vantagem numérica de 1 ponto da governadora sobre o ex-prefeito. Em relação ao levantamento Genial/Quaest de abril, a emedebista cresceu 6 pontos percentuais, ao passo que o rival oscilou 1 ponto para cima.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário único)

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Hana Ghassan (MDB): 36%

Dr. Daniel Santos (Podemos): 35%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

A dificuldade de Hana Ghassan em marcar a liderança na corrida estadual contrasta com a alta popularidade de seu antecessor, Helder Barbalho (MDB), que deixou o governo em abril para concorrer ao Senado pelo Pará. Conforme a pesquisa, a gestão de Barbalho conta com 66% de aprovação entre os paraenses, 3 pontos a mais do que na sondagem divulgada em abril.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores em 52 municípios do Pará entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-04548/2026.