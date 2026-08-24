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Brasil

O impasse na direita pelo governo de um estado-chave para o agro, segundo pesquisa

No Mato Grosso, governador do Republicanos e senador do PL empatam em primeiro lugar na disputa pelo Executivo, indica Paraná Pesquisas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h58 | Atualizado em 24 ago 2026, 09h07
Dois homens brancos de óculos, um careca sorrindo à esquerda com microfone, e outro com cabelo grisalho e expressão séria à direita
O governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos); e o senador Wellington Fagundes (PL-MT) (Mayke Toscano/Secom-MT/Ton Molina/Agência Senado)
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O impasse na direita pelo governo de um estado-chave para o agro, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

No Mato Grosso, estado estratégico para o agronegócio brasileiro e líder em exportações de carne bovina no país, a situação eleitoral para o governo é de impasse entre dois nomes da direita: o atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) e o senador Wellington Fagundes (PL). O novo levantamento Paraná Pesquisas foi publicado nesta segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Otaviano Pivetta tem 39% das intenções de voto contra 35% de Wellington Fagundes, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais (pp).

Na sequência, aparece a candidata Natasha Slhessarenko (PSD), com 8,7% do eleitorado. Ela é seguida por Sargento Laudicério (Agir), com 2,2% das intenções de voto; Mauricio Coelho (Mobiliza), com 0,4%; e Rafaell Milas (Missão), com 0,35%. Votos brancos e nulos chegam a 8,1% do total, e outros 6,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Governador — Mato Grosso — 1º turno

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  • Otaviano Pivetta (Republicanos0: 39,0%
  • Wellington Fagundes (PL): 35,0%
  • Natasha Slhessarenko (PSD): 8,7%
  • Sargento Laudicério (Agir): 2,2%
  • Mauricio Coelho (Mobiliza): 0,4%
  • Rafaell Milas (Missã0): 0,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,1%
  • Não sabe/não opinou: 6,3%

Na simulação de segundo turno, o impasse na corrida pelo Executivo mato-grossense permanece. No único cenário de confronto direto testado pelo Paraná Pesquisas, Otaviano Pivetta tem 44,3% das intenções de voto e Wellington Fagundes pontua 40,8%, também configurando empate técnico dentro da margem de erro.

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Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário único)

  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 44,3%
  • Wellington Fagundes (PL): 40,8%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%
  • Não sabe/não opinou: 5,8%
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O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores em 56 municípios do Mato Grosso entre os dias 21 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MT-02157/2026.

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