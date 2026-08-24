O impasse na direita pelo governo de um estado-chave para o agro, segundo pesquisa

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Uma nova pesquisa Paraná Pesquisas revela um cenário de intenso equilíbrio na disputa pelo governo de Mato Grosso. Otaviano Pivetta (Republicanos) e Wellington Fagundes (PL) estão em empate técnico, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O estado, crucial para o agronegócio, mostra a direita polarizada na corrida eleitoral.

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No Mato Grosso, estado estratégico para o agronegócio brasileiro e líder em exportações de carne bovina no país, a situação eleitoral para o governo é de impasse entre dois nomes da direita: o atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) e o senador Wellington Fagundes (PL). O novo levantamento Paraná Pesquisas foi publicado nesta segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Otaviano Pivetta tem 39% das intenções de voto contra 35% de Wellington Fagundes, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais (pp).

Na sequência, aparece a candidata Natasha Slhessarenko (PSD), com 8,7% do eleitorado. Ela é seguida por Sargento Laudicério (Agir), com 2,2% das intenções de voto; Mauricio Coelho (Mobiliza), com 0,4%; e Rafaell Milas (Missão), com 0,35%. Votos brancos e nulos chegam a 8,1% do total, e outros 6,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Mato Grosso — 1º turno

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Otaviano Pivetta (Republicanos0: 39,0%

Wellington Fagundes (PL): 35,0%

Natasha Slhessarenko (PSD): 8,7%

Sargento Laudicério (Agir): 2,2%

Mauricio Coelho (Mobiliza): 0,4%

Rafaell Milas (Missã0): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,1%

Não sabe/não opinou: 6,3%

Na simulação de segundo turno, o impasse na corrida pelo Executivo mato-grossense permanece. No único cenário de confronto direto testado pelo Paraná Pesquisas, Otaviano Pivetta tem 44,3% das intenções de voto e Wellington Fagundes pontua 40,8%, também configurando empate técnico dentro da margem de erro.

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Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário único)

Otaviano Pivetta (Republicanos): 44,3%

Wellington Fagundes (PL): 40,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%

Não sabe/não opinou: 5,8%

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O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores em 56 municípios do Mato Grosso entre os dias 21 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MT-02157/2026.