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Brasil

O impasse entre um lulista, um bolsonarista e um independente no Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa

Três nomes ao longo do espectro político empatam na disputa ao governo potiguar, segundo a Quaest

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h13 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h20
Três homens, de diferentes idades e etnias, falam em microfones. Da esquerda para a direita: um homem de meia-idade com camiseta vermelha, um homem mais velho de óculos e camisa azul, e um homem jovem de terno e gravata azul
O ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT); o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL); e o ex-prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra (União Brasil) (Reprodução/Divulgação)
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O impasse entre um lulista, um bolsonarista e um independente no Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A menos de dois meses das eleições estaduais de 2026, o cenário eleitoral no Rio Grande do Norte é de impasse entre três candidatos ao governo: o ex-prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra (União Brasil), o ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT) e o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL). A nova pesquisa Quaest foi publicada na segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Allysson Bezerra tem 25% das intenções de voto, seguido por Cadu Xavier, com 21%, e Álvaro Dias, com 19%. Dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, a situação é de empate técnico triplo na liderança da corrida estadual.

Os candidatos Rodrigo Vieira (Agir), Robério Paulino (PSOL) e Dário Barbosa (PSTU) somam 5% das intenções de voto, enquanto Henrique Lyra (PCO), Arinalda Vasconcelos (UP) e Carlos Jararaca (DC) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 14% do total, e outros 16% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

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Governador — Rio Grande do Norte — 1º turno

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  • Allyson Bezerra (União Brasil): 25%
  • Cadu Xavier (PT): 21%
  • Álvaro Dias (PL): 19%
  • Rodrigo Vieira (AGIR): 2%
  • Robério Paulino (PSOL): 2%
  • Dário Barbosa (PSTU): 1%
  • Henrique Lyra (PCO): 0%
  • Arinalda Vasconcelos (UP): 0%
  • Carlos Jararaca (DC): 0%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 16%
  • Branco/nulo: 14%

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Nas simulações de segundo turno, o impasse potiguar permanece. Em três cenários de confronto testados pela Quaest, Allysson Bezerra, Cadu Xavier e Álvaro Dias empatam tecnicamente dentro da margem de erro.

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Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 1)

  • Allyson Bezerra (União Brasil): 35%
  • Cadu Xavier (PT): 34%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 11%
  • Branco/nulo: 20%

Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 2)

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  • Allyson Bezerra (União Brasil): 35%
  • Álvaro Dias (PL): 30%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 11%
  • Branco/nulo: 24%

Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 3)

  • Cadu Xavier (PT): 36%
  • Álvaro Dias (PL): 31%
  • Indecisos/não sabe/não respondeu: 11%
  • Branco/nulo: 22%
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A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores no Rio Grande do Norte entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RN-00876/2026.

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