O impasse entre um lulista, um bolsonarista e um independente no Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa
Três nomes ao longo do espectro político empatam na disputa ao governo potiguar, segundo a Quaest
A menos de dois meses das eleições estaduais de 2026, o cenário eleitoral no Rio Grande do Norte é de impasse entre três candidatos ao governo: o ex-prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra (União Brasil), o ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT) e o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL). A nova pesquisa Quaest foi publicada na segunda-feira, 24.
No primeiro turno, Allysson Bezerra tem 25% das intenções de voto, seguido por Cadu Xavier, com 21%, e Álvaro Dias, com 19%. Dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, a situação é de empate técnico triplo na liderança da corrida estadual.
Os candidatos Rodrigo Vieira (Agir), Robério Paulino (PSOL) e Dário Barbosa (PSTU) somam 5% das intenções de voto, enquanto Henrique Lyra (PCO), Arinalda Vasconcelos (UP) e Carlos Jararaca (DC) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 14% do total, e outros 16% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Rio Grande do Norte — 1º turno
- Allyson Bezerra (União Brasil): 25%
- Cadu Xavier (PT): 21%
- Álvaro Dias (PL): 19%
- Rodrigo Vieira (AGIR): 2%
- Robério Paulino (PSOL): 2%
- Dário Barbosa (PSTU): 1%
- Henrique Lyra (PCO): 0%
- Arinalda Vasconcelos (UP): 0%
- Carlos Jararaca (DC): 0%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 16%
- Branco/nulo: 14%
Nas simulações de segundo turno, o impasse potiguar permanece. Em três cenários de confronto testados pela Quaest, Allysson Bezerra, Cadu Xavier e Álvaro Dias empatam tecnicamente dentro da margem de erro.
Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 1)
- Allyson Bezerra (União Brasil): 35%
- Cadu Xavier (PT): 34%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 11%
- Branco/nulo: 20%
Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 2)
- Allyson Bezerra (União Brasil): 35%
- Álvaro Dias (PL): 30%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 11%
- Branco/nulo: 24%
Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 3)
- Cadu Xavier (PT): 36%
- Álvaro Dias (PL): 31%
- Indecisos/não sabe/não respondeu: 11%
- Branco/nulo: 22%
A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores no Rio Grande do Norte entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RN-00876/2026.