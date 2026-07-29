O impacto do caso Master sobre as chances de reeleição de Jaques Wagner na Bahia
Alvo da PF por suspeita de receber propina de Vorcaro, senador recua nas intenções de voto e cresce em rejeição, segundo pesquisa Genial/Quaest
O senador Jaques Wagner (PT-BA) tem 16% de intenções de voto na busca pela reeleição em 2026, segundo pesquisa realizada na Bahia e divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira, 29. Ex-líder do governo Lula no Senado, ele aparece na segunda posição, atrás apenas do aliado Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil.
Em relação à pesquisa Quaest anterior na Bahia, divulgada em abril, Jaques Wagner inverteu a posição no ranking com o eleitorado indeciso — o senador caiu 6 pontos percentuais, passando de 22% para 16%, enquanto a parcela que não sabe em quem votar cresceu 6 pontos, subindo de 16% para 22%.
Senador — Bahia (cenário 1)
- Rui Costa (PT): 22% (era 24%)
- Jaques Wagner (PT): 16% (era 22%)
- Angelo Coronel (Republicanos): 6% (não variou)
- João Roma (PL): 6% (era 9%)
- Professora Delliana Ricelli (PSOL): 3% (era 1%)
- Marcelo Santtana (DC): 1% (era 0%)
- Gregorio Gould (UP): 0% (não havia sido testado)
- Indecisos: 22% (era 16%)
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24% (era 22%)
O recuo entre as pesquisas de abril e julho é indissociável das investigações sobre o Banco Master, que colocaram Jaques Wagner na mira da Polícia Federal por suspeita de receber propina do banqueiro Daniel Vorcaro. Em junho, a PF fez buscas no apartamento do senador, em Salvador, e revelou indícios de que o cacique baiano teria “ganhado” um apartamento avaliado em 2,5 milhões de reais e outras benesses do dono do Master em troca de apoio a projetos de seu interesse.
No mesmo período de três meses, Jaques Wagner saltou em rejeição eleitoral entre os baianos e consolidou-se na primeira posição da tabela. De abril a julho, a parcela que descarta completamente o voto no senador passou de 39% para 45% — mesma diferença de 6 pontos observada nas intenções de voto.
Senador — Bahia — Rejeição eleitoral
- Jaques Wagner (PT): 45% (era 39%)
- Rui Costa (PT): 39% (era 38%)
- João Roma (PL): 24% (era 25%)
- Angelo Coronel (Republicanos): 23% (era 24%)
- Professora Delliana Ricelli (PSOL): 10% (era 9%)
- Gregorio Gould (UP): 9% (não havia sido testado)
- Marcelo Santtana (DC): 10% (não variou)
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores em 61 municípios da Bahia entre os dias 23 e 27 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-02331/2026.