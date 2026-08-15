O impacto da prisão de Jair Bolsonaro na campanha de Michelle

Principal responsável por cuidar de tudo que envolve o bem-estar de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, Michelle Bolsonaro, agora candidata ao Senado no Distrito Federal, tem dito a aliados que não terá tempo para cumprir muitos compromissos eleitorais.

Ela argumenta que decisões do ministro Alexandre de Moraes limitaram a rede de suporte a Bolsonaro e que, por causa disso, terá que ficar mais tempo em casa do que gostaria.

A ideia dela é fazer campanha por meio de vídeos, nas redes, explorando, inclusive, essa “limitação injusta” e culpando o STF por não poder estar com os eleitores.

Um dos nomes mais fortes da campanha de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, Michelle poderia ter papel estratégico em eventos pelo país e explorar melhor sua popularidade no Distrito Federal, mas fará menos do que se espera dela no bolsonarismo.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar