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O impacto da prisão de Jair Bolsonaro na campanha de Michelle

Ex-primeira-dama não terá muito tempo para cumprir compromissos eleitorais na rua, priorizando a busca por votos a partir das redes

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 10h01 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h22
Mulher de cabelos castanhos e blusa azul clara sorrindo, projetada em tela grande com a bandeira do Brasil ao fundo, acima de uma multidão de pessoas em um evento
Ausente na convenção do PL em São Paulo, Michelle Bolsonaro envia vídeo de apoio a Flávio (Redes sociais/Reprodução)
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O impacto da prisão de Jair Bolsonaro na campanha de Michelle Priorizar nos meus resultados Google

Principal responsável por cuidar de tudo que envolve o bem-estar de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, Michelle Bolsonaro, agora candidata ao Senado no Distrito Federal, tem dito a aliados que não terá tempo para cumprir muitos compromissos eleitorais.

Ela argumenta que decisões do ministro Alexandre de Moraes limitaram a rede de suporte a Bolsonaro e que, por causa disso, terá que ficar mais tempo em casa do que gostaria.

A ideia dela é fazer campanha por meio de vídeos, nas redes, explorando, inclusive, essa “limitação injusta” e culpando o STF por não poder estar com os eleitores.

Um dos nomes mais fortes da campanha de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, Michelle poderia ter papel estratégico em eventos pelo país e explorar melhor sua popularidade no Distrito Federal, mas fará menos do que se espera dela no bolsonarismo.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

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