O horário previsto por Nunes Marques para o resultado das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25, que a votação do segundo turno das eleições de 2026 ocorre dentro do esperado e estimou que o resultado da disputa presidencial seja conhecido entre 20h30 e 21h. Segundo o ministro, a previsão segue o padrão histórico de divulgação dos resultados em eleições majoritárias.

“Historicamente, a gente cria um marco oficial de 20h30. Mas fica entre 20h30 e 21h, o que ocorre em todas as eleições”, afirmou Nunes Marques a jornalistas. O horário é uma estimativa para a divulgação do resultado, e não um prazo para o encerramento da apuração, que depende do andamento da totalização dos votos.

Eleições

Nunes Marques votou em Brasília, no Distrito Federal, antes mesmo das 8h, horário previsto para a abertura das seções eleitorais. O ministro tem domicílio eleitoral em Teresina, no Piauí, mas solicitou o voto em trânsito para participar da votação na capital federal.

Antes de votar, ele acompanhou a emissão da zerésima da seção eleitoral. O documento é um relatório oficial que comprova que não há votos registrados previamente no sistema de totalização e nas urnas eletrônicas antes do início da votação.

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Após votar, o presidente do TSE foi ao Centro de Divulgação das Eleições, onde conversou com jornalistas. Na ocasião, disse esperar que a apuração demonstre a eficiência do processo eleitoral brasileiro.

“Espero por uma divulgação das eleições que leve para todo o Brasil e para o mundo todo a eficiência da Justiça Eleitoral”, declarou.

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Mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar

Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar do segundo turno das eleições de 2026. Desse total, mais de 136 milhões são obrigados a votar, enquanto pouco mais de 22 milhões têm voto facultativo.

Além da escolha do presidente da República, há disputas para governador em cinco estados — Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins — e no Distrito Federal.

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A expectativa de Nunes Marques é que a divulgação dos resultados presidenciais ocorra até as 21h. A confirmação do vencedor, porém, dependerá da apuração e da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

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