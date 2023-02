O futuro de Cláudio Castro

Integrantes do PP confirmaram que sondaram o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) , sobre a possibilidade de ele migrar de legenda. Outros quatro partidos fizeram convites a Castro, que está em rota de colisão com o PL desde a eleição do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar (PL). Rachada, a legenda lançou dois candidatos à presidência da Casa. A queda de braço envolve o governador e o presidente do PL no estado do Rio, deputado Altineu Cortes. Castro, até o momento, garante que seguirá no PL.