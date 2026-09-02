🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

O fracasso da estratégia da oposição para tentar mudar PEC do fim da escala 6×1

Aliado de Lula, relator no Senado rejeitou mais de trinta emendas que buscavam flexibilizar a jornada de cinco dias e 40 horas semanais

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 17h06
Dois homens de meia-idade, um de terno cinza e gravata listrada vermelha, e outro de terno azul e gravata clara, conversam em um ambiente formal com cadeiras escuras ao fundo
Os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Rogério Marinho (PL-RN) durante sessão plenária no Senado (Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
O fracasso da estratégia da oposição para tentar mudar PEC do fim da escala 6×1 Priorizar nos meus resultados Google

A estratégia bolsonarista para barrar o fim da escala de trabalho 6×1 no Senado não funcionou. Nesta quarta-feira, 2, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou mais de trinta propostas da oposição para alterar a PEC do governo Lula, e o projeto foi encaminhado ao plenário sem mudanças no texto aprovado pela Câmara em maio.

Em sua maioria, as 36 emendas à PEC propostas pelos senadores (dezoito enviadas pelo PL) buscavam flexibilizar o limite de cinco dias e 40 horas semanais de trabalho, conforme estabelecido pelo projeto original. A estratégia da oposição, liderada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, era acrescentar trechos à lei que autorizassem empresas a negociar jornadas mais longas do que o teto legal, por meio de acordos com trabalhadores e sindicatos.

No entanto, o senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da PEC na CCJ, disse que as propostas que permitem jornadas acima de 40 horas ou cinco dias “descaracterizam o objetivo” e defendeu a manutenção do texto como viera da Câmara. “A PEC é a redução de 6×1 para 5×2, serão dois dias semanais remunerados sem precisar trabalhar. Qualquer outro tipo de acordo não existe”, afirmou o parlamentar.

Ao final da sessão, que teve cerca de seis horas de discussão, os senadores da CCJ seguiram o parecer de Aziz e aprovaram, em votação simbólica (sem contagem de votos), a PEC do governo Lula sem modificações. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pautar o texto para votação em plenário, o que pode acontecer ainda nesta semana.

Siga
Continua após a publicidade

Aliados de Lula e Flávio Bolsonaro batem boca durante a sessão

Omar Aziz e Rogério Marinho protagonizaram diversos atritos ao longo da sessão, que já havia começado em clima de tensão entre os dois. Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o relator da PEC é candidato ao governo do Amazonas com apoio do PT, enquanto o senador do PL é coordenador nacional da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A discussão começou após Marinho dizer que quem defende a PEC do governo “tem má-fé ou é burro”. Aziz retrucou que o colega estaria defendendo “trabalho escravo” e ouviu do bolsonarista que estaria dizendo “uma estultice”. Os atritos escalaram — em dado momento, o senador do PSD alfinetou dizendo que o vice de Flávio Bolsonaro, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), havia votado a favor do texto do governo na Câmara.

Continua após a publicidade

Após alguns minutos de bate-boca, quando Aziz já acusava o colega de defender “a PEC do Patrão”, a discussão foi cortada pelo presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), que repassou a palavra a outro parlamentar.

Publicidade
TAGS:
CCJ do Senado
Escala 6x1
Maquiavel
Omar Aziz
Rogério Marinho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).