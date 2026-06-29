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Brasil

O ‘fator Michelle’ que será contabilizado nas próximas pesquisas, segundo cientista político

Marco Antonio Teixeira avalia que interrupção de queda de Flávio nas pesquisas é sinal positivo para senador, mas que novos fatores podem alterar cenário

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 13h47 | Atualizado em 29 jun 2026, 15h06
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O ‘fator Michelle’ que será contabilizado nas próximas pesquisas, segundo cientista político Priorize VEJA no Google

A leve recuperação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29, representa um sinal positivo para a pré-campanha do senador, avalia o cientista político Marco Antonio Teixeira, da FGV-SP.

Em entrevista ao programa Ponto de Vista, o professor afirmou que o resultado indica uma interrupção da trajetória de queda registrada nas últimas sondagens, mas que outras variáveis, como o “fator Michelle” — em alusão às rusgas entre com o presidenciável e a possível empreitada eleitoral da ex-primeira-dama — serão melhor contabilizadas nos próximos levantamentos.

Segundo Teixeira, o primeiro aspecto relevante é que Flávio Bolsonaro “parou de cair”, o que já representa um avanço. O segundo ponto, afirmou, é que a alta, ainda que dentro da margem de erro, sugere que o desgaste provocado pelo caso do Banco Master e a exposição de sua relação com Daniel Vorcaro pode já ter produzido seus principais efeitos sobre o eleitorado.

“O Flávio Bolsonaro tenta recuperar o seu eleitorado”, afirmou o cientista político.

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Teixeira ponderou, no entanto, que o cenário ainda está em formação. Segundo ele, os efeitos da possível candidatura de Michelle Bolsonaro ainda não aparecem na pesquisa BTG/Nexus e poderão ser captados por levantamentos de outros institutos previstos para os próximos dias.

O professor também observou que o levantamento já incorpora os efeitos do caso envolvendo o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, sobre o desempenho do atual presidente. Para ele, esse impacto já estaria refletido nos números divulgados.

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Na avaliação de Marco Antonio Teixeira, o resultado mantém a disputa aberta no segundo turno. “Sem dúvida alguma, o cenário de segundo turno é um cenário que deixa o Flávio Bolsonaro ainda no páreo para quem estava, de certa forma, experimentando uma queda acentuada. Essa pesquisa, sem dúvida alguma, é uma boa notícia para ele”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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