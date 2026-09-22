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O fator inédito na queda do helicóptero do cantor Rick em Santa Catarina

Aeronave da norte-americana Bell Textron teve apenas 136 unidades fabricadas

Por Gustavo Villela 22 set 2026, 16h49 | Atualizado em 23 set 2026, 10h39
Helicóptero branco e azul com listras amarelas, matrícula HB-ZCH e bandeira suíça na cauda, voando contra um céu azul claro
Helicóptero Bell 430 (./Reprodução)
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O helicóptero que caiu com o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick e Renner, e mais quatro passageiros a caminho de São Joaquim, em Santa Catarina, nesta segunda-feira, 21, era um modelo incomum. A aeronave da norte-americana Bell Textron, uma das maiores fabricantes de helicópteros do mundo, teve apenas 136 unidades produzidas, todas entre os anos 1995 e 2008. Até então, o modelo Bell 430 nunca havia caído no Brasil.

Nestas décadas, o bimotor de porte leve-médio era considerado um modelo de alto padrão, com possibilidade de configuração executiva e interior luxuoso. Em contraste com o Bell 430, outras linhas da Bell Textron tiveram milhares de exemplares fabricados, como o Bell UH-1 e o Bell 206.

O primeiro, o UH-1, é apontado como o helicóptero ocidental mais fabricado da história, com mais de 16.000 unidades. Ele servia, principalmente, para fins militares e foi muito utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Já o Bell 206 foi projetado para transportar civis e teve mais de 7.000 exemplares produzidos.

A velocidade de cruzeiro do Bell 430 é de aproximadamente 240 km/h e o alcance é estimado em 600 quilômetros. Dos 136 exemplares fabricados, muitos já saíram de circulação. Uma base internacional de registros aeronáuticos indica que apenas cerca de 38 unidades ainda estão ativas.

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Onze dos helicópteros fabricados nesse modelo sofreram acidentes que resultaram em “perda total” — quando a aeronave é destruída. A última ocorrência de um acidente fatal ocorreu em maio de 2024, na província de Santa Helena, no Equador. Na ocasião, um Bell 430 pertencente à Armada Equatoriana sofreu falhas nos motores, e o piloto e o copiloto morreram.

No Brasil, já houve acidentes com outros helicópteros da Bell Textron, mas a queda desta segunda-feira, 21, é a primeira registrada no país envolvendo o modelo 430. As investigações para apurar as causas da ocorrência estão sendo conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

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“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por investigadores qualificados e credenciados que realizam a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes”, informou a FAB em nota.

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