O ex-One Direction que chega ao Brasil com carreira em xeque: 23 dos 32 shows cancelados
Cantor faz apresentação em São Paulo neste sábado, 10
Após 12 anos sem pisar no Brasil, Zayn Malik, ex-integrante da One Direction, realizará um show em São Paulo neste sábado, 10, no Nubank Parque. Apesar de ainda ser conhecido entre os mais jovens, ele vai encontrar um cenário bem diferente da última vez. Se em 2014, junto com o grupo, reuniu mais de 100 mil fãs em shows no Rio de Janeiro e na capital paulista, agora enfrenta problemas para vender ingressos. O espaço não esgotou – até o fechamento desta matéria.
Quando a banda ainda estava no auge, em 2015, o cantor anunciou que iria focar na carreira solo. A justificativa, na época, foi que ele só “queria ser um garoto comum”, mas anos depois assumiu que tinha vontade de lançar um projeto sozinho antes dos outros integrantes. A prova que ele estava certo foi o sucesso logo no primeiro single, Pillowtalk, e nos dois álbuns seguintes. Entretanto, após a pandemia, Zayn encara, até hoje, o desafio de agradar os próprios fãs.
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Um dos fatores que afastou o cantor do público foram os constantes cancelamentos de shows e a sua saúde mental. A turnê que chega em São Paulo, The Kannokal Tour, teve 23, das 32 apresentações canceladas. “Você vai e se apresenta em frente a várias pessoas, que você não sabe quem são. Não é algo que você faz corriqueiramente todo dia na sua vida. Você não fala com milhares de pessoas. Foi algo que aprendi a me ajustar”, disse em um podcast sobre a ansiedade de se apresentar.
Além dessa distância criada com o público de One Direction, que recebia essa ‘atenção’ por parte dos outros membros, Zayn seguiu para um gênero diferente. Focado em R&B, as músicas fogem dos subgêneros do pop que Harry Styles e outros integrantes, o que seria um empecilho para a conexão com os fãs mais antigos.