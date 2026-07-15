O estado onde o PT é favorito ao Planalto, mas peleja para reeleger governador
Lula supera Flávio em 40 pontos no Ceará, mas Elmano de Freitas e Ciro Gomes empatam na disputa pelo Executivo estadual, diz pesquisa Real Time Big Data
A menos de noventa dias das eleições de 2026, uma pesquisa Real Time Big Data no Ceará publicada nesta quarta-feira, 15, revela um paradoxo de popularidade do PT. No oitavo maior colégio eleitoral do Brasil, onde vivem 7 milhões de eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é amplo favorito à reeleição, mas o governador Elmano de Freitas (PT) empata com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).
Segundo a pesquisa, no primeiro turno, Lula lidera com 62% das intenções de voto contra 21% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Já no segundo turno, o presidente tem 66% do eleitorado cearense ante 26% do senador — em ambos os casos, o petista tem ao menos 40 pontos percentuais de vantagem sobre o rival.
Presidente — Ceará — 1º turno (cenário único)
- Lula (PT): 62%
- Flávio Bolsonaro (PL): 21%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Presidente — Ceará — 2º turno (cenário único)
- Lula (PT): 66%
- Flávio Bolsonaro (PL): 26%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Em contraste, o cenário para o governo estadual é de impasse: Elmano de Freitas tem 44% dos votos contra 40% de Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto a simulação de confronto direto aponta 47% do eleitorado para o petista e 45% para o ex-governador. Nas duas sondagens, a situação é de empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).
Governador — Ceará — 1º turno (cenário único)
- Elmano de Freitas (PT): 44%
- Ciro Gomes (PSDB): 40%
- Eduardo Girão (Novo): 7%
- Jarir Pereira (Psol): 1%
- Giovani Sampaio (PRD): 1%
- Delegado Huggo Leonardo (Missão): 1%
- Zé Batista (PSTU): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)
- Elmano de Freitas (PT): 47%
- Ciro Gomes (PSDB): 45%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 4%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 13 e 14 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos CE-05682/2026 e BR-03148/2026.