O estado onde o PT é favorito ao Planalto, mas peleja para reeleger governador

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Pesquisa Real Time Big Data no Ceará para 2026 revela um paradoxo eleitoral. O presidente Lula lidera com ampla vantagem para a reeleição (62% no 1º turno). Contudo, a disputa pelo governo estadual é acirrada, com o atual governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) em empate técnico.

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A menos de noventa dias das eleições de 2026, uma pesquisa Real Time Big Data no Ceará publicada nesta quarta-feira, 15, revela um paradoxo de popularidade do PT. No oitavo maior colégio eleitoral do Brasil, onde vivem 7 milhões de eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é amplo favorito à reeleição, mas o governador Elmano de Freitas (PT) empata com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Segundo a pesquisa, no primeiro turno, Lula lidera com 62% das intenções de voto contra 21% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Já no segundo turno, o presidente tem 66% do eleitorado cearense ante 26% do senador — em ambos os casos, o petista tem ao menos 40 pontos percentuais de vantagem sobre o rival.

Presidente — Ceará — 1º turno (cenário único)

Lula (PT): 62%

Flávio Bolsonaro (PL): 21%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 3%

Presidente — Ceará — 2º turno (cenário único)

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Lula (PT): 66%

Flávio Bolsonaro (PL): 26%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 4%

Em contraste, o cenário para o governo estadual é de impasse: Elmano de Freitas tem 44% dos votos contra 40% de Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto a simulação de confronto direto aponta 47% do eleitorado para o petista e 45% para o ex-governador. Nas duas sondagens, a situação é de empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Governador — Ceará — 1º turno (cenário único)

Elmano de Freitas (PT): 44%

Ciro Gomes (PSDB): 40%

Eduardo Girão (Novo): 7%

Jarir Pereira (Psol): 1%

Giovani Sampaio (PRD): 1%

Delegado Huggo Leonardo (Missão): 1%

Zé Batista (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/não respondeu: 3%

Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)

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Elmano de Freitas (PT): 47%

Ciro Gomes (PSDB): 45%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 13 e 14 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos CE-05682/2026 e BR-03148/2026.