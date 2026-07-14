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O estado onde Lula tem três vezes mais eleitores que Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Real Time Big Data

No Piauí, senador pontua em rejeição quase o mesmo que o presidente acumula em intenções de voto, indica levantamento publicado nesta terça

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 08h33 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h29
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
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O estado onde Lula tem três vezes mais eleitores que Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

No Piauí, onde vivem mais de 2,7 milhões de eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva supera em mais de três vezes as intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida presidencial. A pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 24.

Conforme a pesquisa, no primeiro turno, Lula tem 65% das intenções de voto contra 20% de Flávio Bolsonaro. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, o petista tem vantagem entre 31 e 35 pontos sobre o senador entre o eleitorado piauiense.

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o ativista Renan Santos (Missão) têm 2% das intenções de voto cada, enquanto os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) e o ex-ministro Joaquim Barbosa (DC) pontuam 1% cada — o tucano anunciou, na semana passada, sua desistência da corrida presidencial em 2026.

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Presidente — Piauí — 1º turno (cenário único)

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  • Lula (PT): 65%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 20%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Outros*: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

*Soma dos candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Já no segundo turno, Lula lidera no Piauí com 67% dos votos, ante 24% de Flávio Bolsonaro.

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Presidente — Piauí — 2º turno (cenário único)

  • Lula (PT): 67%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 24%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

O ranking de rejeição eleitoral é encabeçado por Flávio Bolsonaro, considerado inviável para 58% do eleitorado piauiense. A marca é mais que o dobro dos 25% que rejeitam completamente o voto em Lula no estado.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Presidente — Piauí — Rejeição Eleitoral

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 58%
  • Aécio Neves (PSDB): 44%
  • Joaquim Barbosa (DC): 38%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 37%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 34%
  • Romeu Zema (Novo): 29%
  • Renan Santos (Missão): 29%
  • Lula (PT): 25%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
  • Hertz Dias (PSTU): 22%
  • Augusto Cury (Avante): 20%
  • Edmilson Costa (PCB): 19%
  • Samara Martins (UP): 17%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Piauí entre os dias 11 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-00773-2026.

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