O estado onde Lula tem três vezes mais eleitores que Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Real Time Big Data
No Piauí, senador pontua em rejeição quase o mesmo que o presidente acumula em intenções de voto, indica levantamento publicado nesta terça
No Piauí, onde vivem mais de 2,7 milhões de eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva supera em mais de três vezes as intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida presidencial. A pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 24.
Conforme a pesquisa, no primeiro turno, Lula tem 65% das intenções de voto contra 20% de Flávio Bolsonaro. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, o petista tem vantagem entre 31 e 35 pontos sobre o senador entre o eleitorado piauiense.
O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o ativista Renan Santos (Missão) têm 2% das intenções de voto cada, enquanto os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) e o ex-ministro Joaquim Barbosa (DC) pontuam 1% cada — o tucano anunciou, na semana passada, sua desistência da corrida presidencial em 2026.
Presidente — Piauí — 1º turno (cenário único)
- Lula (PT): 65%
- Flávio Bolsonaro (PL): 20%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Outros*: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 4%
*Soma dos candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).
Já no segundo turno, Lula lidera no Piauí com 67% dos votos, ante 24% de Flávio Bolsonaro.
Presidente — Piauí — 2º turno (cenário único)
- Lula (PT): 67%
- Flávio Bolsonaro (PL): 24%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 5%
O ranking de rejeição eleitoral é encabeçado por Flávio Bolsonaro, considerado inviável para 58% do eleitorado piauiense. A marca é mais que o dobro dos 25% que rejeitam completamente o voto em Lula no estado.
Presidente — Piauí — Rejeição Eleitoral
- Flávio Bolsonaro (PL): 58%
- Aécio Neves (PSDB): 44%
- Joaquim Barbosa (DC): 38%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 37%
- Ronaldo Caiado (PSD): 34%
- Romeu Zema (Novo): 29%
- Renan Santos (Missão): 29%
- Lula (PT): 25%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
- Hertz Dias (PSTU): 22%
- Augusto Cury (Avante): 20%
- Edmilson Costa (PCB): 19%
- Samara Martins (UP): 17%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- Não sabe/não respondeu: 2%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Piauí entre os dias 11 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-00773-2026.