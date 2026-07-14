O estado onde Lula tem três vezes mais eleitores que Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Real Time Big Data

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Pesquisa Real Time Big Data no Piauí revela que Lula supera Flávio Bolsonaro em mais de três vezes nas intenções de voto para presidente. O petista atinge 65% no 1º turno e 67% no 2º, contra 20% e 24% do senador, respectivamente. Flávio Bolsonaro lidera também a rejeição. Entenda os detalhes completos.

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No Piauí, onde vivem mais de 2,7 milhões de eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva supera em mais de três vezes as intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida presidencial. A pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 24.

Conforme a pesquisa, no primeiro turno, Lula tem 65% das intenções de voto contra 20% de Flávio Bolsonaro. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, o petista tem vantagem entre 31 e 35 pontos sobre o senador entre o eleitorado piauiense.

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o ativista Renan Santos (Missão) têm 2% das intenções de voto cada, enquanto os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) e o ex-ministro Joaquim Barbosa (DC) pontuam 1% cada — o tucano anunciou, na semana passada, sua desistência da corrida presidencial em 2026.

Presidente — Piauí — 1º turno (cenário único)

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Lula (PT): 65%

Flávio Bolsonaro (PL): 20%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/não respondeu: 4%

*Soma dos candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Já no segundo turno, Lula lidera no Piauí com 67% dos votos, ante 24% de Flávio Bolsonaro.

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Presidente — Piauí — 2º turno (cenário único)

Lula (PT): 67%

Flávio Bolsonaro (PL): 24%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 5%

O ranking de rejeição eleitoral é encabeçado por Flávio Bolsonaro, considerado inviável para 58% do eleitorado piauiense. A marca é mais que o dobro dos 25% que rejeitam completamente o voto em Lula no estado.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Presidente — Piauí — Rejeição Eleitoral

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Flávio Bolsonaro (PL): 58%

Aécio Neves (PSDB): 44%

Joaquim Barbosa (DC): 38%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 37%

Ronaldo Caiado (PSD): 34%

Romeu Zema (Novo): 29%

Renan Santos (Missão): 29%

Lula (PT): 25%

Rui Costa Pimenta (PCO): 22%

Hertz Dias (PSTU): 22%

Augusto Cury (Avante): 20%

Edmilson Costa (PCB): 19%

Samara Martins (UP): 17%

Poderia Votar em Todos: 1%

Não sabe/não respondeu: 2%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Piauí entre os dias 11 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-00773-2026.