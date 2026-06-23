O estado onde Flávio Bolsonaro e Lula passaram ilesos por escândalos, segundo pesquisa

A bomba atômica do Caso Master, que vem revelando ligações escusas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e políticos de todo o espectro ideológico, não parece ter surtido grandes efeitos sobre a corrida presidencial no Rio Grande do Sul. Entre o eleitorado gaúcho, permanece o empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 23.

De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 42% das intenções de voto no primeiro turno contra 39% de Lula, configurando empate dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Em relação à pesquisa Real Time Big Data anterior no Rio Grande do Sul, realizada em março, o senador ficou virtualmente estável e Lula oscilou 1 ponto para baixo.

Na terceira posição, tecnicamente empatados, aparecem o ativista Renan Santos (Missão), os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC) e o escritor Augusto Cury (Avante). Os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) somam, juntos, 1% do eleitorado gaúcho.

Presidente — 1º turno (cenário único)

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Flávio Bolsonaro (PL): 42% (não variou)

Lula (PT): 39% (era 40%)

Renan Santos (Missão): 5% (era 2%)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 4%)

Romeu Zema (Novo): 2% (era 3%)

Joaquim Barbosa (DC): 2% (não havia sido testado)

Aécio Neves (PSDB): 2% (não havia sido testado)

Augusto Cury (Avante): 1% (não havia sido testado)

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2% (era 4%)

Não sabe/Não respondeu: 1% (era 4%)

Já em eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria Lula por 51% contra 42% dos votos gaúchos. O levantamento anterior, de março, não simulou um confronto direto entre os dois principais presidenciáveis em 2026.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Presidente — 2º turno (cenário único)

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Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 42%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores no Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 22 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-09044/2026.