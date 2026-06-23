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Brasil

O estado onde Flávio Bolsonaro e Lula passaram ilesos por escândalos, segundo pesquisa

Após denúncias envolvendo PL, PT e o Banco Master, cenário de empate presidencial permanece no Rio Grande do Sul, diz levantamento Real Time Big Data

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 08h39 | Atualizado em 23 jun 2026, 09h12
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula (Edilson Rodrigues/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O estado onde Flávio Bolsonaro e Lula passaram ilesos por escândalos, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

A bomba atômica do Caso Master, que vem revelando ligações escusas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e políticos de todo o espectro ideológico, não parece ter surtido grandes efeitos sobre a corrida presidencial no Rio Grande do Sul. Entre o eleitorado gaúcho, permanece o empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 23.

De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 42% das intenções de voto no primeiro turno contra 39% de Lula, configurando empate dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Em relação à pesquisa Real Time Big Data anterior no Rio Grande do Sul, realizada em março, o senador ficou virtualmente estável e Lula oscilou 1 ponto para baixo.

Na terceira posição, tecnicamente empatados, aparecem o ativista Renan Santos (Missão), os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC) e o escritor Augusto Cury (Avante). Os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) somam, juntos, 1% do eleitorado gaúcho.

Presidente — 1º turno (cenário único)

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 42% (não variou)
  • Lula (PT): 39% (era 40%)
  • Renan Santos (Missão): 5% (era 2%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 4%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (era 3%)
  • Joaquim Barbosa (DC): 2% (não havia sido testado)
  • Aécio Neves (PSDB): 2% (não havia sido testado)
  • Augusto Cury (Avante): 1% (não havia sido testado)
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2% (era 4%)
  • Não sabe/Não respondeu: 1% (era 4%)

Já em eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria Lula por 51% contra 42% dos votos gaúchos. O levantamento anterior, de março, não simulou um confronto direto entre os dois principais presidenciáveis em 2026.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Presidente — 2º turno (cenário único)

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 51%
  • Lula (PT): 42%
  • Branco/Nulo: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores no Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 22 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-09044/2026.

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