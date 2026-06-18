O estado onde centro, direita e esquerda são favoritos ao Senado, segundo pesquisa
No Acre, os três líderes na corrida legislativa já passaram pelo Senado e dois foram governadores; levantamento Real Time Big Data foi publicado nesta quinta
A menos de quatro meses das eleições de 2026, a corrida ao Senado pelo Acre é liderada por três nomes que englobam o espectro ideológico da direita à esquerda: Gladson Cameli (PP), Márcio Bittar (PL) e Jorge Viana (PT). A pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta quinta-feira, 18.
Em primeiro lugar, com 27% das intenções de voto, está o ex-governador Gladson Cameli, que comandou o estado entre 2019 e abril de 2026, quando deixou o cargo para concorrer ao Senado. Antes de chefiar o Executivo, ele foi senador pelo Acre de 2015 a 2019.
Na sequência, aparecem o senador Márcio Bittar (PL), com 18% do eleitorado, e o ex-governador Jorge Viana (PT), com 15%. Além de chefiar o governo acreano de 1999 a 2006, Viana foi senador de 2011 a 2019, sempre pelo PT. Já Bittar concorre pela primeira vez à reeleição, sendo eleito senador em 2018 pelo MDB — ao longo do mandato, migrou para o União Brasil e filiou-se no ano passado ao PL.
Senador (cenário único)
- Gladson Cameli (PP): 27%
- Márcio Bittar (PL): 18%
- Jorge Viana (PT): 15%
- Mara Rocha (Republicanos): 11%
- Sérgio Petecão (PSD): 6%
- Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade): 5%
- Inácio Moreira (Rede): 4%
- Júnior Feitosa (DC): 1%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe/não respondeu: 7%
O outro senador do Acre que disputa a reeleição, Sérgio Petecão (PSD), aparece na pesquisa com 6% das intenções de voto.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Acre entre os dias 16 e 17 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AC-04914/2026.