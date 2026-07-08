O estado do Nordeste onde Lula bate 60 pontos em votos e aprovação, segundo pesquisa Real Time Big Data

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Pesquisa Real Time Big Data revela que Lula lidera com folga a disputa pela reeleição no Maranhão, com 60% dos votos no 1º turno contra 22% de Flávio Bolsonaro. Sua aprovação no estado atinge 64%. Entenda os detalhes dessa vantagem robusta e os cenários para o pleito, em um dos maiores colégios eleitorais do Nordeste.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa pela reeleição com folga no Maranhão, estado que abriga 5,2 milhões de eleitores e representa o quarto maior colégio eleitoral do Nordeste. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 8.

Segundo a pesquisa, no primeiro turno, Lula tem 60% das intenções de voto contra 22% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No limite da margem de erro, a vantagem do petista sobre o rival de direita varia de 34 a 38 pontos percentuais (pp).

Na terceira posição, o levantamento indica um embolado empate séptuplo entre os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ativista Renan Santos (Missão), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza).

Presidente — 1º turno (cenário único)

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Lula (PT): 60%

Flávio Bolsonaro (PL): 22%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%

*Soma dos pré-candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Já no segundo turno, Lula acumula 62% dos votos maranhenses, ao passo que Flávio chega a 29% do eleitorado no estado.

Presidente — 2º turno (cenário único)

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Lula (PT): 62%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/não respondeu: 4%

Também entre o eleitorado do Maranhão, a aprovação do governo Lula segue acima dos 60 pontos. Conforme o levantamento, 64% aprovam a gestão petista e 30% reprovam — na avaliação qualitativa, chega a 49% a parcela que avalia a administração federal como “ótima” ou “boa”.

Aprovação — Governo Lula

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Aprova: 64%

Desaprova: 30%

Não sabe/não respondeu: 6%

Avaliação — Governo Lula

Ótimo/Bom: 49%

Regular: 27%

Ruim/Péssimo: 22%

Não sabe/não respondeu: 2%

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 6 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04169/2026.