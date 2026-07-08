O estado do Nordeste onde Lula bate 60 pontos em votos e aprovação, segundo pesquisa Real Time Big Data
Levantamento publicado nesta quarta-feira indica amplo favoritismo do petista entre o eleitorado do Maranhão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa pela reeleição com folga no Maranhão, estado que abriga 5,2 milhões de eleitores e representa o quarto maior colégio eleitoral do Nordeste. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 8.
Segundo a pesquisa, no primeiro turno, Lula tem 60% das intenções de voto contra 22% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No limite da margem de erro, a vantagem do petista sobre o rival de direita varia de 34 a 38 pontos percentuais (pp).
Na terceira posição, o levantamento indica um embolado empate séptuplo entre os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ativista Renan Santos (Missão), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza).
Presidente — 1º turno (cenário único)
- Lula (PT): 60%
- Flávio Bolsonaro (PL): 22%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros*: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- Não sabe/não respondeu: 2%
*Soma dos pré-candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).
Já no segundo turno, Lula acumula 62% dos votos maranhenses, ao passo que Flávio chega a 29% do eleitorado no estado.
Presidente — 2º turno (cenário único)
- Lula (PT): 62%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Também entre o eleitorado do Maranhão, a aprovação do governo Lula segue acima dos 60 pontos. Conforme o levantamento, 64% aprovam a gestão petista e 30% reprovam — na avaliação qualitativa, chega a 49% a parcela que avalia a administração federal como “ótima” ou “boa”.
Aprovação — Governo Lula
- Aprova: 64%
- Desaprova: 30%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Avaliação — Governo Lula
- Ótimo/Bom: 49%
- Regular: 27%
- Ruim/Péssimo: 22%
- Não sabe/não respondeu: 2%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 6 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04169/2026.