🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

O estado do Nordeste onde Lula bate 60 pontos em votos e aprovação, segundo pesquisa Real Time Big Data

Levantamento publicado nesta quarta-feira indica amplo favoritismo do petista entre o eleitorado do Maranhão

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h09 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h28
Homem idoso, de barba e cabelo grisalhos, vestindo terno escuro e gravata, com as mãos unidas em frente ao peito, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, um painel abstrato com formas geométricas em tons de azul, verde e vermelho
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
O estado do Nordeste onde Lula bate 60 pontos em votos e aprovação, segundo pesquisa Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa pela reeleição com folga no Maranhão, estado que abriga 5,2 milhões de eleitores e representa o quarto maior colégio eleitoral do Nordeste. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 8.

Segundo a pesquisa, no primeiro turno, Lula tem 60% das intenções de voto contra 22% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No limite da margem de erro, a vantagem do petista sobre o rival de direita varia de 34 a 38 pontos percentuais (pp).

Na terceira posição, o levantamento indica um embolado empate séptuplo entre os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ativista Renan Santos (Missão), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza).

Siga

Presidente — 1º turno (cenário único)

Continua após a publicidade
  • Lula (PT): 60%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 22%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros*: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

*Soma dos pré-candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Já no segundo turno, Lula acumula 62% dos votos maranhenses, ao passo que Flávio chega a 29% do eleitorado no estado.

Presidente — 2º turno (cenário único)

Continua após a publicidade
  • Lula (PT): 62%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

Também entre o eleitorado do Maranhão, a aprovação do governo Lula segue acima dos 60 pontos. Conforme o levantamento, 64% aprovam a gestão petista e 30% reprovam — na avaliação qualitativa, chega a 49% a parcela que avalia a administração federal como “ótima” ou “boa”.

Aprovação — Governo Lula

Continua após a publicidade
  • Aprova: 64%
  • Desaprova: 30%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Avaliação — Governo Lula

  • Ótimo/Bom: 49%
  • Regular: 27%
  • Ruim/Péssimo: 22%
  • Não sabe/não respondeu: 2%
Continua após a publicidade

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 6 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04169/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Maranhão
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).