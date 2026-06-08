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Brasil

O estado de saúde de José Roberto Burnier, do ‘SP2’, atacado por pitbull

Apresentador da TV Globo contou que o cão estava sem focinheira

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h05
Montagem de duas fotos: à esquerda, um homem de óculos e jaqueta azul escura fala para a câmera; à direita, o mesmo homem mostra seu braço com ferimentos avermelhados
José Roberto Burnier (Reprodução/Instagram)
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José Roberto Burnier, 65 anos, foi atacado por um pitbull no domingo, 7, enquanto passeava com seus cachorros em São Paulo. Através de eu perfil nas redes sociais, o apresentador da TV Globo disse que o animal estava sem guia e sem focinheira no momento do incidente, e era acompanhado de uma senhora que passeava com outros dois cães.

Após o ataque, o apresentador do SP2 foi atendido no Hospital Sírio-Libanês e precisou levar quatro pontos na mão, além de vacina antirrábica. Logo depois teve alta médica e está em casa. Ele agradeceu as mensagens de apoio, tranquilizou os seguidores e pediu mais responsabilidade aos donos de cães nos passeios públicos.

“Estou fazendo essa publicação para dizer para vocês que já fui atendido no Sírio-Libanês, já tomei quatro pontos na mão, fiz outros curativos na perna… Está tudo bem agora e vida que segue. Vamos ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade”.

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