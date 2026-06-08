O estado de saúde de José Roberto Burnier, do ‘SP2’, atacado por pitbull
Apresentador da TV Globo contou que o cão estava sem focinheira
José Roberto Burnier, 65 anos, foi atacado por um pitbull no domingo, 7, enquanto passeava com seus cachorros em São Paulo. Através de eu perfil nas redes sociais, o apresentador da TV Globo disse que o animal estava sem guia e sem focinheira no momento do incidente, e era acompanhado de uma senhora que passeava com outros dois cães.
Após o ataque, o apresentador do SP2 foi atendido no Hospital Sírio-Libanês e precisou levar quatro pontos na mão, além de vacina antirrábica. Logo depois teve alta médica e está em casa. Ele agradeceu as mensagens de apoio, tranquilizou os seguidores e pediu mais responsabilidade aos donos de cães nos passeios públicos.
“Estou fazendo essa publicação para dizer para vocês que já fui atendido no Sírio-Libanês, já tomei quatro pontos na mão, fiz outros curativos na perna… Está tudo bem agora e vida que segue. Vamos ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade”.
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