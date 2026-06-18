O estado amazônico onde Flávio Bolsonaro vence Lula no 1º turno, segundo pesquisa Real Time Big Data

No estado do Acre, onde vivem 615.000 eleitores, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a corrida presidencial com 51% das intenções de voto contra 29% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta quinta-feira, 18.

Considerando a margem de erro, a vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula entre os acreanos varia de 18 a 22 pontos percentuais. O resultado indica chance de vitória do senador no estado já no primeiro turno.

Na sequência, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB); o ativista Renan Santos (Missão); o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC); e o escritor Augusto Cury (Avante). Os demais presidenciáveis, somados, chegam a 1% no levantamento.

Presidente — 1º turno (cenário único)

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Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 29%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 2%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Augusto Cury (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/não respondeu: 3%

Já no segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera com 58% do eleitorado ante 32% de Lula, marcando uma vantagem que varia entre 22 e 26 pontos percentuais.

Presidente — 2º turno (cenário único)

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Flávio Bolsonaro (PL): 58%

Lula (PT): 32%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 5%

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Lula é o candidato mais rejeitado no Acre, indica pesquisa

Ainda conforme a pesquisa Real Time Big Data, o presidente Lula encabeça o ranking de rejeição eleitoral com 62% entre o eleitorado acreano. Em seguida, aparecem Aécio Neves (PSDB), rejeitado por 42%, e Flávio Bolsonaro, considerado inviável por 37% dos entrevistados.

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Rejeição eleitoral

Lula (PT): 62%

Aécio Neves (PSDB): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 33%

Romeu Zema (Novo): 30%

Samara Martins (UP): 29%

Rui Costa Pimenta (PCO): 27%

Joaquim Barbosa (DC): 27%

Renan Santos (Missão): 26%

Hertz Dias (PSTU): 25%

Edmilson Costa (PCB): 24%

Augusto Cury (Avante): 24%

Poderia Votar em Todos: 2%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Acre entre os dias 16 e 17 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-08879/2026.