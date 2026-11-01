O empresário recebido por Lula logo após a vitória histórica nas urnas

Após a eletrizante apuração eleitoral do domingo passado, quando Lula derrotou Flávio Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial, um dos primeiros a se reunir com o presidente reeleito foi Joesley Batista.

No atual mandato de Lula, o empresário teve papel estratégico na aproximação do governo brasileiro com o presidente Donald Trump, durante as negociações do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao setor produtivo brasileiro, em retaliação à condenação e à prisão de Jair Bolsonaro.

Foi Joesley quem ajudou a costurar, por exemplo, o encontro entre Lula e Trump, num momento em que a família Bolsonaro usava toda a sua influência para tentar afastar o presidente norte-americano do governo petista.

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Após a virada histórica na votação do primeiro para o segundo turno, Lula e Joesley conversaram a sós.