O empate entre Elmano de Freitas e Ciro Gomes, segundo Paraná Pesquisas

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O Paraná Pesquisas revelou os últimos números para o governo do Ceará em 2026. Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) aparecem em empate técnico no 1º turno, indicando uma das disputas estaduais mais acirradas. A pesquisa entrevistou 1.352 eleitores em 65 municípios, com margem de erro de 2,7 pontos.

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O instituto Paraná Pesquisas divulgou os últimos resultados para disputa do governo do Ceará nas eleições 2026. De acordo com o cenário com votos válidos, Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) estão tecnicamente empatados na disputa neste domingo, 4, no 1º turno, em uma das eleições estaduais mais acirradas deste ano. Os dados são:

Elmano de Freitas (PT) 48,9%; Ciro Gomes: 48,3%; Delegado Hugo (Missão): 1%; Zé Batista (PSTU) 0,7%; Danilo Soares (Democrata): 0,3% Vera Lúcia (Novo): 0,3%; Serley Leal (UP): 0,2%; Ieri Braga (PCO): 0,2%.

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Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.352 eleitores em 65 municípios cearenses, segundo o Paraná Pesquisas. Tal amostra representativa do Estado do Ceará atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas ocorreram entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro.