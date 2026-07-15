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O eleitorado que puxou a aprovação de Lula ao mais alto patamar do ano, segundo pesquisa

Levantamento Genial/Quaest indica alta de popularidade do governo entre os mais jovens e mais ricos do país e na região Sul

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 08h41 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h05
O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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O eleitorado que puxou a aprovação de Lula ao mais alto patamar do ano, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O governo Lula atingiu 48% de aprovação entre o eleitorado brasileiro em julho de 2026. A marca é a mais alta desde dezembro de 2025 e representa o maior nível de popularidade do petista neste ano. A pesquisa Genial/Quaest foi publicada nesta quarta-feira, 15.

Conforme a pesquisa, a aprovação do governo Lula vem crescendo continuamente desde abril, quando era de 43%. No mesmo período, a reprovação, que era de 52%, caiu ininterruptamente e chegou a 47% em julho. Em doze meses, a percepção favorável ao petista subiu 5 pontos percentuais e a visão negativa sobre a gestão federal recuou 6 pontos.

 

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Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula de julho de 2025 a julho de 2026. A linha Aprova (marrom) varia de 53% a 48%, e a linha Desaprova (azul) de 43% a 47%. A linha NS/NR (cinza) varia de 3% a 6%
Aprovação e reprovação do governo Lula entre julho de 2025 e julho de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 15 (Genial/Quaest/Reprodução)
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Em relação à pesquisa Genial/Quaest anterior, divulgada em junho, o maior salto de popularidade de Lula ocorreu entre os eleitores mais ricos do país (renda familiar mensal acima de cinco salários mínimos). Neste grupo, a aprovação ao atual governo subiu 6 pontos e a desaprovação recuou 6 pontos em um mês.

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Lula mantém a aprovação da maioria entre os eleitores mais pobres (até dois salários mínimos), enquanto a visão do governo oscilou para pior na faixa intermediária de renda (dois a cinco salários mínimos).

Gráfico de linhas sobre a aprovação do governo Lula por renda familiar, de março a julho de 2023. Para renda até 2 salários mínimos, a aprovação varia de 54% a 59%, e a desaprovação de 36% a 40%. Para renda de 2 a 5 salários mínimos, a aprovação varia de 38% a 46%, e a desaprovação de 48% a 57%. Para renda acima de 5 salários mínimos, a aprovação varia de 34% a 41%, e a desaprovação de 54% a 63%
Aprovação e reprovação do governo Lula entre março e julho de 2026, por renda familiar, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 15 (Genial/Quaest/Reprodução)
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Outro ganho notável para o governo ocorreu entre os brasileiros mais jovens (de 16 a 34 anos de idade), grupo em que Lula cresceu 5 pontos em aprovação e recuou 4 pontos em desaprovação desde o mês passado. A percepção sobre a gestão do Planalto segue estável e positiva entre os mais velhos, enquanto a visão negativa prevalece entre o eleitorado de 35 a 59 anos.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula por faixa etária de março a julho de 2026. Jovens (16-34 anos) desaprovam mais (48%) que aprovam (46%). Adultos (35-59 anos) têm aprovação (46%) e desaprovação (48%) próximas. Idosos (60+ anos) aprovam mais (51%) que desaprovam (44%)
Aprovação e reprovação do governo Lula entre março e julho de 2026, por faixa etária, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 15 (Genial/Quaest/Reprodução)
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Já no recorte regional, chama à atenção o avanço da aprovação de Lula no Sul do país — embora a região seja a mais crítica ao governo petista, a popularidade subiu 4 pontos e a reprovação caiu 5 pontos entre os sulistas desde a pesquisa de junho. A visão positiva do Planalto vem melhorando sistematicamente no Sudeste desde março, enquanto a tendência no Nordeste, região mais receptiva a Lula, é de alta da rejeição em quatro meses.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação e desaprovação do governo Lula por região, de março a julho de 2023. Nordeste: aprovação de 65% a 61%, desaprovação de 31% a 35%. Sudeste: aprovação de 37% a 44%, desaprovação de 58% a 50%. Sul: aprovação de 35% a 37%, desaprovação de 60% a 58%. Centro-Oeste/Norte: aprovação de 36% a 46%, desaprovação de 59% a 49%
Aprovação e reprovação do governo Lula entre março e julho de 2026, por região, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 15 (Genial/Quaest/Reprodução)
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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 10 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07181/2026.

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