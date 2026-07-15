O eleitorado que puxou a aprovação de Lula ao mais alto patamar do ano, segundo pesquisa

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O governo Lula alcançou 48% de aprovação em julho de 2026, a maior taxa do ano, segundo pesquisa Genial/Quaest. A popularidade vem em alta contínua desde abril, com destaque para o crescimento entre os eleitores mais ricos e jovens. Entenda os detalhes e os recortes regionais que revelam essa nova dinâmica.

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O governo Lula atingiu 48% de aprovação entre o eleitorado brasileiro em julho de 2026. A marca é a mais alta desde dezembro de 2025 e representa o maior nível de popularidade do petista neste ano. A pesquisa Genial/Quaest foi publicada nesta quarta-feira, 15.

Conforme a pesquisa, a aprovação do governo Lula vem crescendo continuamente desde abril, quando era de 43%. No mesmo período, a reprovação, que era de 52%, caiu ininterruptamente e chegou a 47% em julho. Em doze meses, a percepção favorável ao petista subiu 5 pontos percentuais e a visão negativa sobre a gestão federal recuou 6 pontos.

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Em relação à pesquisa Genial/Quaest anterior, divulgada em junho, o maior salto de popularidade de Lula ocorreu entre os eleitores mais ricos do país (renda familiar mensal acima de cinco salários mínimos). Neste grupo, a aprovação ao atual governo subiu 6 pontos e a desaprovação recuou 6 pontos em um mês.

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Lula mantém a aprovação da maioria entre os eleitores mais pobres (até dois salários mínimos), enquanto a visão do governo oscilou para pior na faixa intermediária de renda (dois a cinco salários mínimos).

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Outro ganho notável para o governo ocorreu entre os brasileiros mais jovens (de 16 a 34 anos de idade), grupo em que Lula cresceu 5 pontos em aprovação e recuou 4 pontos em desaprovação desde o mês passado. A percepção sobre a gestão do Planalto segue estável e positiva entre os mais velhos, enquanto a visão negativa prevalece entre o eleitorado de 35 a 59 anos.

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Já no recorte regional, chama à atenção o avanço da aprovação de Lula no Sul do país — embora a região seja a mais crítica ao governo petista, a popularidade subiu 4 pontos e a reprovação caiu 5 pontos entre os sulistas desde a pesquisa de junho. A visão positiva do Planalto vem melhorando sistematicamente no Sudeste desde março, enquanto a tendência no Nordeste, região mais receptiva a Lula, é de alta da rejeição em quatro meses.

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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 10 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07181/2026.