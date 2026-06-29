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Brasil

O eleitor ‘ele não’: pesquisa indica quantos brasileiros votam movidos por rejeição ao outro lado

Levantamento presidencial BTG/Nexus foi divulgado nesta segunda-feira, 29

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h48 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h38
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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O eleitor ‘ele não’: pesquisa indica quantos brasileiros votam movidos por rejeição ao outro lado Priorize VEJA no Google

Mais de um quinto (22%) dos eleitores declaram, categoricamente, que irão votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pensando especificamente em derrotar o candidato adversário. A pesquisa presidencial BTG/Nexus foi publicada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com o levantamento, quase um terço (31%) dos eleitores que declararam voto em Flávio Bolsonaro no segundo turno afirmam que a motivação para a escolha é “apenas derrotar Lula”. No lado oposto, 16% dos apoiadores de Lula dizem que o escolheram “apenas para derrotar Flávio” — proporcionalmente, estas parcelas que optam pelo chamado “voto útil” representam 22% de todo o eleitorado.

Eleitores de Lula — Motivação do voto no segundo turno

  • Ele é o melhor candidato: 80%
  • Apenas para derrotar Flávio Bolsonaro: 16%
  • Nao sabe/não respondeu: 4%
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Eleitores de Flávio Bolsonaro — Motivação do voto no segundo turno

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  • Ele é o melhor candidato: 64%
  • Apenas para derrotar Lula: 31%
  • Não sabe/não respondeu: 5%
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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na prática, os dados revelam que uma expressiva parcela do eleitorado decide seu voto não por apreço a um candidato, mas pela rejeição ao oponente. No quadro geral, Flávio Bolsonaro é o segundo nome mais rejeitado (51%), seguido por Lula (49%) — a “liderança” na tabela de rejeição fica com o deputado federal Aécio Neves (PSDB), considerado inviável por 60% dos entrevistados.

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Questionados sobre a preferência por Lula, Flávio Bolsonaro ou um nome independente, 21% dos eleitores afirmam preferir um candidato que não fosse apoiado por nenhum dos dois primeiros. Ainda assim, a opção pelo “voto útil” se manifesta neste grupo: 20% destes declararam voto no petista e 10% apoiam o senador no primeiro turno, enquanto 54% preferem outros concorrentes.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.009 eleitores em todo o Brasil entre os dias 26 e 28 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-08521/2026.

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