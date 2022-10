O duro recado de Cármen Lúcia no STF, após sofrer ataques de Jefferson

Atualizado em 26 out 2022, 16h02 - Publicado em 26 out 2022, 15h35

A ministra Cármen Lúcia falou nesta quarta, pela primeira vez, sobre os ataques que sofreu no fim de semana do cacique do PTB, Roberto Jefferson. O aliado de Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal no domingo e nem assim deixou de atacar a ministra.

Durante a sessão desta quarta, Cármen lembrou o importante papel do STF como guardião da Constituição e da última palavra na República, algo que o bolsonarismo insiste em atacar.

“Gostaria de reafirmar que nós somos um tribunal… Como já foi reiterado aqui, não é tarefa simples. Menos ainda em horas de tentativa de subversão ou de erosão democrática e contra o Estado de Direito. Dificuldades fazem parte, mas o Brasil vale a pena, o Estado de Direito vale a pena, a democracia vale o que cada um de nós faz”, disse a ministra.

“Vários de nós passamos – nesses últimos tempos especialmente, talvez diferente de outros períodos, mas que já devem ter se repetido em outros períodos – por agruras que vão além de qualquer civilidade. Portanto serenamente, do mesmo jeito, continuo julgando e acho um privilégio na minha vida estar entre os senhores ministros desta composição. Tenho certeza de que estamos juntos, porque o atingimento de um é de todos, mas nós temos este compromisso com este grande sonho dos homens, no caso brasileiro, constitucionalmente definidos”, seguiu a ministra.