“Ministro, vamos passear?”

Em novembro do ano passado, o pequeno e simpático Luís, de oito anos, recebeu a importante missão de levar o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para um giro pelo Hospital Santo Antônio, em Blumenau, Santa Catarina.

A manhã era de festa. O ministro da Saúde estava no lugar para apresentar o novo acelerador linear para tratamento de pessoas com câncer, caso do pequeno e bravo Luís.

ATUALIZAÇÃO, 21H42 — A mobilização da família do menino Luís deu certo. Com ajuda do Governo de São Paulo, Luís deve voltar ao Brasil num voo da TAP nesta sexta-feira pela manhã, acompanhado por assistência médica.

“Um equipamento como o acelerador linear que entregamos hoje no hospital Santo Antônio, em Blumenau (SC), é dar mais esperança para pessoas que enfrentam o câncer em toda a região, como o pequeno Luís”, escreveu Padilha nas redes.

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A chegada do equipamento mudou a vida de muitas pessoas, de fato, na região. O avanço também foi comemorado por Ana Paula Lima, vice-líder do governo Lula na Câmara. “Muito emocionada e feliz, Alexandre Padilha, com a tua presença no Hospital Santo Antônio, inaugurando esse equipamento que conseguimos por meio do Ministério da Saúde, atendendo à nossa solicitação. Só temos a celebrar e agradecer por esse avanço na saúde de Blumenau”, disse a parlamentar.

Nem o ministro nem o pequeno Luís sabiam, no entanto, que aquele dia de festa e esperança marcaria o início de um ciclo de muita angústia e dor para o pequeno paciente do hospital em Blumenau.

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Enfrentando uma longa batalha ao descobrir um câncer na perna em 2024, o pequeno morador de Balneário Camboriú passou por cirurgia e quimioterapia em Blumenau. No ano seguinte, veio a notícia de que a doença havia voltado e, desta vez, se alastrado pela coluna do garoto. No dia em que recomeçou o tratamento, Luís revelou ter um sonho: viajar com a família para Portugal onde a irmã dele mora.

No dia 11 de maio, depois de concluir o tratamento e ser liberado para viajar, Luís partiu com a família para a Europa. Já durante o voo para Portugal, o menino começou a sofrer com fortes dores.

Ao chegar em Lisboa, Luís não teve tempo de ver a Europa. Foi levado diretamente para um hospital especializado e, ao realizar exames, descobriu metástase na faringe, face e cabeça.

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Desde então, a família trava uma luta para conseguir um voo da FAB que faça o transporte de Luís de volta a Santa Catarina — as companhias aéreas rejeitam o transporte, diante dos riscos envolvidos –, para que ele siga com o tratamento na máquina entregue pelo ministro da Saúde ao hospital em Blumenau.

O governo de Santa Catarina lavou as mãos sobre financiar a viagem de Luís — o custo seria de 1,2 milhão de reais — e o governo Lula não autoriza que um avião da FAB, tão utilizado por políticos para todo tipo de viagem, faça o resgate do menino.

Até o Itamaraty foi consultado pela família do pequeno Luís, que não respondeu. “Fazemos um apelo urgente às autoridades brasileiras e aos órgãos competentes para que haja uma intervenção diplomática e humanitária imediata, viabilizando o transporte sanitário do Luís. Ele é um cidadão brasileiro que precisa voltar para casa”, diz Gisele, a mãe do menino.

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“Cada hora que Luís permanece em Portugal, sem a assistência especializada necessária para o seu quadro, representa um risco à sua vida. O transporte sanitário é a única alternativa possível para que ele possa voltar para casa com segurança”, segue a mãe do garoto.

ATUALIZAÇÃO, 10H33 — O Governo de Santa Catarina enviou nota ao Radar sobre o caso:

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) acompanha a situação do catarinense Luís Felipe Benke dos Santos, de 8 anos de idade, natural e residente no município de Balneário Camboriú, atualmente internado em Portugal em decorrência de grave enfermidade oncológica.

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Tão logo tomou conhecimento do caso e da necessidade de repatriação do paciente para o Brasil, a Secretaria mobilizou sua estrutura técnica e administrativa, não medindo esforços para auxiliar a família na busca de alternativas que possibilitassem o retorno do menor ao território nacional em condições compatíveis com seu estado de saúde.

Diante da complexidade do quadro clínico e da necessidade de transporte aeromédico especializado, a SES promoveu articulações institucionais e encaminhou expedientes ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando apoio da União e a adoção das medidas necessárias para viabilizar a repatriação humanitária do paciente. As manifestações recebidas, contudo, limitaram-se a orientações gerais e encaminhamentos institucionais, sem a apresentação de solução concreta para a situação emergencial enfrentada pela família.

Considerando a gravidade do caso, o reduzido tempo disponível para adoção de providências e o evidente interesse público e humanitário envolvido, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhou toda a documentação disponível, bem como os subsídios técnicos e informações obtidas junto aos órgãos envolvidos, ao plantão do Ministério Público Federal, para análise e adoção das medidas que entender cabíveis.

A SES recebeu a informação de que a demanda foi imediatamente submetida à apreciação da Procuradora Federal Dra. Patrícia Muxfeldt, que determinou a autuação de Notícia de Fato Cível e seu encaminhamento para distribuição em caráter de urgência, demonstrando a pronta atuação do Órgão Ministerial diante da relevância e da sensibilidade da situação apresentada.

A Secretaria de Estado da Saúde permanece acompanhando o caso e à disposição para prestar todas as informações e o apoio institucional necessários, reafirmando seu compromisso com a proteção da vida, da dignidade humana e da assistência integral aos cidadãos catarinenses.