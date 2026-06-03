A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou, nesta quarta-feira, 3, o recolhimento preventivo de um lote da água mineral sem gás da marca Crystal. A decisão ocorreu após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto.

Oficializada e publicada pela agência, a medida contempla o recolhimento voluntário do produto pela fabricante, a Mineração Bom Jesus Ltda., de Luziânia (GO), e a divulgação de orientações para consumidores que eventualmente adquiriram o produto. O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 de 20/01/26. De acordo com a empresa, ele é composto de 374,4 mil garrafas de 500 ml.

A marca Crystal faz parte do Sistema Coca-Cola, cujo CEO global é o brasileiro Henrique Braun. Executivo com longa trajetória na companhia, o empresário assumiu o cargo em 31 de março de 2026, substituindo James Quincey.

Nascido na Califórnia e criado no Brasil, Braun onde se formou como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fez mestrado em ciência Michigan State University e MBA pela Georgia State University. O executivo está na Coca-Cola desde 1996, com passagem por diversas áreas da empresa, como operações, marketing, inovação e gestão de engarrafadores. Ele foi presidente da unidade de negócios do Brasil entre 2016 e 2020. Depois, se assumiu o comando da unidade operacional da América Latina. Desde 2025 ele atuava como vice-presidente executivo da companhia.

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Em nota enviada à coluna GENTE, a Crystal informou que a Mineração Bom Jesus (MBJ) está finalizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da água mineral. “Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado”, esclareceu a marca.

De acordo com o comunicado, a Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional, de acordo com o engarrafador responsável em cada região. “Ressaltamos que esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), não havendo qualquer relação com outros lotes ou produtos da marca Crystal. A unidade fabril permanece operando normalmente e cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de qualidade e segurança, com processos certificados, monitoramento contínuo e total conformidade com a legislação vigente”, completou.

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O lote envolvido é o P 200126, fabricado em Luiziânia (GO). Segundo a Anvisa, o lote tem mais de 374,4 mil garrafas de 500 mililitros e foram comercializadas para o Distrito Federal, Tocantins, Goiás e São Paulo.

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