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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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Brasil

O discurso de Lula após vencer Flávio Bolsonaro na eleição presidencial

Presidente reeleito afirmou que após tentativas de intromissão, plataformas digitais devem ser reguladas

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 23h07 | Atualizado em 25 out 2026, 23h23
Durante discurso de vitória, Lula agradece engajamento de Janones em sua campanha de segundo turno
Durante discurso de vitória, Lula agradece engajamento de Janones em sua campanha de segundo turno (Francio de Holanda/VEJA)
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O discurso de Lula após vencer Flávio Bolsonaro na eleição presidencial Priorize VEJA no Google

Após vencer a eleição presidencial neste domingo, 25, contra Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, em seu próximo governo, a União assumirá o combate ao crime organizado na segurança pública, hoje responsabilidade dos estados. “Agora está provado que os estados não dão conta. Vamos entrar para devolver para mulheres, homens e trabalhadores a tranquilidade que eles precisam. Para o trabalhador, vamos dar proteção, para o bandido, é prisão”, disse Lula durante seu discurso realizado em São Paulo, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar o petista matematicamente eleito.

Lula também criticou as plataformas digitais diante das acusações de sua campanha de interferência via redes sociais na disputa eleitoral deste ano no Brasil. Para o presidente reeleito, há necessidade de regular as plataformas. “Essa eleição foi a que tivemos que vencer a intromissão das plataformas digitais e nós vamos ter que regulá-las. Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime digital tenha que ser tratado igual o crime na vida real”, afirmou Lula.

O presidente petista ainda afirmou que a vitória nas urnas neste segundo turno foi para impor uma derrota ao negacionismo e à mentira. Ele disse ainda que já participou de muitos debates e eleições, mas que o adversário desta disputa lhe causou constrangimento. Ele chamou o senador carioca de “representante do milicianismo”. Lula agradeceu aos eleitores que foram às urnas e fizeram diminuir a abstenção. No primeiro turno, 33,4 milhões não quiseram participar das eleições gerais. Neste domingo, a abstenção caiu para 30,5 milhões.

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Lula ainda afirmou que a atual disputa eleitoral o fez pensar em mudar o jeito de governar o país. “Nós vamos fazer o povo participar mais das nossas decisões. A comunicação digital vai ganhar espaço muito grande no meu governo. Vou dizer o que penso, o que faço”, afirmou. Lula também disse que, após a vitória, não tem mais adversário. “Eu tenho que governar para todas as cidades. “

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O clima nos bastidores do QG de Lula

Inicialmente, havia apreensão a respeito da decisão do STF que postergou em duas horas o horário de votação, um feito inédito da Corte. Aventou-se a ideia de pedir na Justiça uma nova eleição, um boato que o coordenador jurídico da campanha, Marco Aurélio Carvalho, desmentiu. “Isso nunca foi nem considerado. Só o que a campanha queria era garantir que todos os eleitores exercessem o direito ao voto”, falou. Acompanharam Lula na apuração os ministros do governo, os governadores e senadores eleitos, além da cúpula do PT.

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Pouco antes de Lula inverter o placar e passar a liderar na apuração, o clima já era de otimismo. “Estamos muito animados, mais do que o esperado”, disse um interlocutor. Quando Lula enfim empatou, por volta das 19h40, houve gritos que puderam ser ouvidos do local onde a imprensa aguardava — separado de onde as autoridades acompanhavam a eleição. Antes de o TSE declarar o resultado, o vice-líder do governo na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), falou que o resultado das urnas era resultado da mobilização e prometeu para o próximo mandato uma reforma no Judiciário. “Kassio Nunes deveria ser criminalizado”, disse. Após a declaração da vitória, porém, os entraves jurídicos sumiram dos discursos.

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