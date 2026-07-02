A Itália é o destino europeu mais cobiçado pelos brasileiros para as férias de julho de 2026, segundo dados inéditos da plataforma de viagens multimodais Omio obtidos com exclusividade por VEJA. O país lidera o ranking de reservas feitas por viajantes brasileiros para o período, à frente de Espanha, França e Reino Unido, confirmando a preferência nacional por roteiros que combinam patrimônio histórico, gastronomia e cidades icônicas. Completam a lista Bélgica, Alemanha, Portugal, Holanda, Suíça e Áustria.

O levantamento também mostra uma mudança na forma como os brasileiros exploram o continente europeu. Além dos voos, cresce o uso de trens para conectar cidades como Roma, Florença, Nápoles, Madri e Barcelona, refletindo a busca por roteiros multidestino. A tendência acompanha o aumento do turismo internacional entre brasileiros: segundo dados do Banco Central, os gastos no exterior somaram US$ 6,04 bilhões no primeiro trimestre de 2026, enquanto as despesas líquidas com viagens internacionais cresceram 66,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a Omio, as férias escolares seguem como um dos principais impulsionadores dessas viagens, com famílias, casais e viajantes solo entre os perfis mais frequentes.