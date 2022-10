O desespero dos aliados de Bolsonaro a quatro dias da eleição

Atualizado em 26 out 2022, 08h36 - Publicado em 26 out 2022, 06h01

A base bolsonarista já não esconde o desespero com a possibilidade de Jair Bolsonaro perder a eleição de domingo para Lula. Nesta terça, três figuras que apoiam o presidente deixaram o desalento evidente em diferentes estados do país.

Num vídeo divulgado pelo site Mais Goiás, o deputado estadual Amauri Ribeiro, do União Brasil, diz que, se Lula vencer, haverá “uma guerra civil no Brasil”.

“Você está do lado errado. E deixa eu te falar: se o seu presidente (Lula) ganhar, vai acontecer uma guerra civil no país. Eu sou reservista. Se eu for convocado, eu vou para rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer”, disse a “excelência”.

Deputado federal pelo Novo, Vinicius Poit usou as redes nesta terça para levantar uma psicodélica possibilidade de adiamento da eleição. Nem no comitê de Bolsonaro tal maluquice é levada a sério, mas… Diante da denúncia da campanha do presidente sobre rádios e a cobrança do TSE por provas, Poit questionou: “Será que isso pode levar ao adiamento do 2º turno?”

Em Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do país, o desespero também bateu para Luciano Hang, o conhecido empresário apoiador do presidente. Segundo o site NSC Total, Hang deu para ameaçar cancelar seus investimentos na construção do maior prédio do mundo, em Balneário Camboriú, caso Lula derrote Bolsonaro. “Já avisei ao meu sócio. Se a esquerda voltar ao poder, não só esse como outros projetos também vão parar. Ninguém mais vai investir”, disse Hang, segundo Dagmara Spautz.

Para quem jura que irá vencer no domingo, Bolsonaro está mal de aliados. A turma parece estar a ponto de jogar a toalha.