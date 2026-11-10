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O desenrolar de vídeo na casa de Fernando Henrique Cardoso, que chocou parentes

Wesley Oliveira pode sofrer penalidades na Justiça, após divulgar imagens do ex-presidente, que enfrenta quadro avançado de Alzheimer

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 10 nov 2026, 08h32
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - (Paulo Vitale/.)
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O desenrolar de vídeo na casa de Fernando Henrique Cardoso, que chocou parentes Priorize VEJA no Google

Após divulgação de um vídeo feito na residência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 95 anos, que enfrenta quadro avançado de Alzheimer, em Higienópolis, São Paulo, o criador de conteúdo Wesley Oliveira pode sofrer penalidades na Justiça.

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Nas gravações, o homem percorre os cômodos do apartamento, exibe objetos pessoais, comenta o valor de móveis e obras de arte e chega a aparecer com uma lata de cerveja na mão. Ao final, mostra FHC, em situação de vulnerabilidade. O episódio provocou indignação e levou os três filhos do ex-presidente a pedir ao Ministério Público de São Paulo a abertura de uma investigação criminal.

Não custa lembrar: exposição da imagem e humilhação está prevista no artigo 96 da Constituição: “Publicar vídeos, fotos ou compartilhar registros vexatórios que desonrem e exponham a intimidade do idoso sem condições de consentir é passível de severa punição criminal, com condenações mantidas pelos tribunais superiores (STJ)”.

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Diante das críticas, Wesley alegou ter recebido autorização de Patrícia Kundrát, atual mulher do ex-presidente, para realizar as gravações. Presidente do Brasil entre 1995 e 2003, FHC passou por um processo de interdição judicial em abril, em razão do avanço da doença.

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