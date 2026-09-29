O desempenho de Flávio Bolsonaro entre católicos nas últimas pesquisas eleitorais

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Três pesquisas recentes (Quaest, BTG/Nexus e Datafolha) revelam uma desvantagem significativa para Flávio Bolsonaro entre eleitores católicos na corrida presidencial, com Lula aparecendo consistentemente à frente. Entenda os números e as diferenças observadas nos levantamentos.

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Três pesquisas divulgadas nos últimos dias apontam uma dificuldade comum para Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial: o senador aparece atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores católicos. Quaest, BTG/Nexus e Datafolha mostram diferenças entre os dois candidatos, mas convergem ao registrar um desempenho mais favorável ao presidente nesse segmento do eleitorado.

As três pesquisas usam metodologias diferentes e não formam uma série única, o que impede tratar as variações entre institutos como evolução direta do voto. Ainda assim, vistas separadamente e na ordem em que foram divulgadas, elas registram o mesmo traço no recorte religioso: Lula aparece com vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre os eleitores católicos.

Qual é a distância entre Lula e Flávio na Quaest?

Divulgada nesta segunda, 28, a Quaest mostra Lula com 48% das intenções de voto entre os católicos, contra 29% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 19 pontos percentuais nesse segmento é bem superior à registrada no conjunto do eleitorado, no qual Lula marca 39% e Flávio, 34%.

Na rodada anterior, de 21 de setembro, Lula tinha 43% entre os católicos e Flávio, 27%. A distância, portanto, passou numericamente de 16 para 19 pontos. A série da Quaest mostra que Flávio saiu de 26% entre os católicos no início de setembro e chegou aos atuais 29%, enquanto Lula passou de 43% para 48% no mesmo intervalo.

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A margem de erro específica para o eleitorado católico é de três pontos percentuais. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro.

O que mudou entre os católicos na pesquisa BTG/Nexus?

Também divulgada nesta segunda, 28, a pesquisa BTG/Nexus mostra uma ampliação da diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro entre os eleitores católicos. Na pesquisa estimulada, o presidente avançou três pontos percentuais em uma semana, de 44% para 47%. Flávio, por sua vez, oscilou negativamente um ponto, de 34% para 33%.

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Com os movimentos registrados pelos dois candidatos, a distância numérica entre eles nesse segmento passou de dez para catorze pontos percentuais. O levantamento reforça, assim, o padrão identificado nas outras pesquisas recentes, nas quais Flávio tem desempenho inferior entre os católicos ao registrado no conjunto do eleitorado.

A Nexus entrevistou 2.000 eleitores por telefone entre 25 e 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que o Datafolha já mostrava?

O Datafolha, divulgado no dia 24 de setembro, já apontava o mesmo padrão. Lula tinha 45% das intenções de voto entre os católicos, contra 33% de Flávio Bolsonaro, diferença de doze pontos percentuais. No conjunto do eleitorado, a distância era menor: 40% para Lula e 36% para Flávio.

O levantamento também mostrava uma divisão relevante por religião. Enquanto Lula aparecia à frente entre os católicos, Flávio liderava entre os evangélicos, com 47% contra 27% do presidente.

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O Datafolha ouviu 2.002 eleitores presencialmente em 125 municípios nos dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.