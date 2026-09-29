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O desempenho de Flávio Bolsonaro entre católicos nas últimas pesquisas eleitorais

Quaest, BTG/Nexus e Datafolha revelam como o senador se sai na reta final da disputa presidencial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h08 | Atualizado em 29 set 2026, 10h33
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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O desempenho de Flávio Bolsonaro entre católicos nas últimas pesquisas eleitorais Priorize VEJA no Google

Três pesquisas divulgadas nos últimos dias apontam uma dificuldade comum para Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial: o senador aparece atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores católicos. Quaest, BTG/Nexus e Datafolha mostram diferenças entre os dois candidatos, mas convergem ao registrar um desempenho mais favorável ao presidente nesse segmento do eleitorado.

As três pesquisas usam metodologias diferentes e não formam uma série única, o que impede tratar as variações entre institutos como evolução direta do voto. Ainda assim, vistas separadamente e na ordem em que foram divulgadas, elas registram o mesmo traço no recorte religioso: Lula aparece com vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre os eleitores católicos.

Qual é a distância entre Lula e Flávio na Quaest?

Divulgada nesta segunda, 28, a Quaest mostra Lula com 48% das intenções de voto entre os católicos, contra 29% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 19 pontos percentuais nesse segmento é bem superior à registrada no conjunto do eleitorado, no qual Lula marca 39% e Flávio, 34%.

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Na rodada anterior, de 21 de setembro, Lula tinha 43% entre os católicos e Flávio, 27%. A distância, portanto, passou numericamente de 16 para 19 pontos. A série da Quaest mostra que Flávio saiu de 26% entre os católicos no início de setembro e chegou aos atuais 29%, enquanto Lula passou de 43% para 48% no mesmo intervalo.

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A margem de erro específica para o eleitorado católico é de três pontos percentuais. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro.

O que mudou entre os católicos na pesquisa BTG/Nexus?

Também divulgada nesta segunda, 28, a pesquisa BTG/Nexus mostra uma ampliação da diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro entre os eleitores católicos. Na pesquisa estimulada, o presidente avançou três pontos percentuais em uma semana, de 44% para 47%. Flávio, por sua vez, oscilou negativamente um ponto, de 34% para 33%.

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Com os movimentos registrados pelos dois candidatos, a distância numérica entre eles nesse segmento passou de dez para catorze pontos percentuais. O levantamento reforça, assim, o padrão identificado nas outras pesquisas recentes, nas quais Flávio tem desempenho inferior entre os católicos ao registrado no conjunto do eleitorado.

A Nexus entrevistou 2.000 eleitores por telefone entre 25 e 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que o Datafolha já mostrava?

O Datafolha, divulgado no dia 24 de setembro, já apontava o mesmo padrão. Lula tinha 45% das intenções de voto entre os católicos, contra 33% de Flávio Bolsonaro, diferença de doze pontos percentuais. No conjunto do eleitorado, a distância era menor: 40% para Lula e 36% para Flávio.

O levantamento também mostrava uma divisão relevante por religião. Enquanto Lula aparecia à frente entre os católicos, Flávio liderava entre os evangélicos, com 47% contra 27% do presidente.

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O Datafolha ouviu 2.002 eleitores presencialmente em 125 municípios nos dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
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