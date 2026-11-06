O desafio de Rogério Marinho para chegar competitivo até a eleição no Senado

Escolhido pelo PL, nesta semana, para disputar a presidência do Senado, o senador Rogério Marinho não é um campeão de popularidade dentro do bolsonarismo e deve sofrer traições até na família do ex-presidente, segundo integrantes do partido confidenciaram ao Radar.

Entre apoiar Marinho e votar em Tereza Cristina, por exemplo, a senadora eleita Michelle Bolsonaro já disse a aliados que deve escolher a senadora, que deseja entrar para a história como a primeira mulher a chefiar o Senado.

Ao ser entrevistada pela CNN na quarta, a senadora e pré-candidata ao comando do Legislativo disse que fará campanha em sintonia com Marinho, mas que senadores que podem votar nela não necessariamente votarão em Marinho, caso ela deixe a disputa para apoiar o líder da oposição.

Marinho terá quase três meses para tentar construir pontes dentro e fora do bolsonarismo no Senado. Se conseguir reduzir essa aparente rejeição, tem chances de obter os votos necessários para derrotar Davi Alcolumbre.

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Tereza Cristina, por sua vez, tem uma missão mais desafiadora, já que o próprio partido dela não referenda a empreitada e já declarou apoio a Alcolumbre.

A eleição para a presidência do Senado é uma espécie de vida ou morte para a oposição que foi derrotada pelo petismo nas urnas.

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Se conquistar o comando do Legislativo, o campo conservador terá condições de barrar a pauta populista de Lula, forçar o debate sobre um necessário ajuste fiscal ao país e eliminar a blindagem estabelecida em Brasília sobre investigações de corrupção que envolvem governistas na máfia do INSS, no escândalo do Master e nos negócios de Lulinha.

Em tempo, as eleições para a presidência do Senado e da Câmara vão ocorrer no início de fevereiro. O senador que comanda a Casa exerce também a chefia do Poder Legislativo, tendo poder sobre processos de impeachment e a agenda de votações do Senado e do Congresso, além da abertura de comissões mistas de inquérito, as CPMIs.