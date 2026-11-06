O desafio de Rogério Marinho para chegar competitivo até a eleição no Senado
As eleições para a presidência do Senado e da Câmara vão ocorrer no início de fevereiro
Escolhido pelo PL, nesta semana, para disputar a presidência do Senado, o senador Rogério Marinho não é um campeão de popularidade dentro do bolsonarismo e deve sofrer traições até na família do ex-presidente, segundo integrantes do partido confidenciaram ao Radar.
Entre apoiar Marinho e votar em Tereza Cristina, por exemplo, a senadora eleita Michelle Bolsonaro já disse a aliados que deve escolher a senadora, que deseja entrar para a história como a primeira mulher a chefiar o Senado.
Ao ser entrevistada pela CNN na quarta, a senadora e pré-candidata ao comando do Legislativo disse que fará campanha em sintonia com Marinho, mas que senadores que podem votar nela não necessariamente votarão em Marinho, caso ela deixe a disputa para apoiar o líder da oposição.
Marinho terá quase três meses para tentar construir pontes dentro e fora do bolsonarismo no Senado. Se conseguir reduzir essa aparente rejeição, tem chances de obter os votos necessários para derrotar Davi Alcolumbre.
Tereza Cristina, por sua vez, tem uma missão mais desafiadora, já que o próprio partido dela não referenda a empreitada e já declarou apoio a Alcolumbre.
A eleição para a presidência do Senado é uma espécie de vida ou morte para a oposição que foi derrotada pelo petismo nas urnas.
Se conquistar o comando do Legislativo, o campo conservador terá condições de barrar a pauta populista de Lula, forçar o debate sobre um necessário ajuste fiscal ao país e eliminar a blindagem estabelecida em Brasília sobre investigações de corrupção que envolvem governistas na máfia do INSS, no escândalo do Master e nos negócios de Lulinha.
Em tempo, as eleições para a presidência do Senado e da Câmara vão ocorrer no início de fevereiro. O senador que comanda a Casa exerce também a chefia do Poder Legislativo, tendo poder sobre processos de impeachment e a agenda de votações do Senado e do Congresso, além da abertura de comissões mistas de inquérito, as CPMIs.