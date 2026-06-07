O desafiador trabalho dos investigadores para encontrar o patrimônio oculto de Vorcaro
Buscas ocorrem dentro e fora do país, na esteira das investigações em curso no STF
As investigações da Polícia Federal no caso do Banco Master avançam sobre um grupo de laranjas identificados como guardiões de imóveis de luxo que pertenceriam ao banqueiro Daniel Vorcaro dentro e fora do país.
As diligências para reconstituir a ampla malha patrimonial do dono do Master é uma das frentes de trabalho da PF que mais desafiam os investigadores.
Vorcaro, como se sabe, usava diferentes comparsas para esconder imóveis, dinheiro, obras de arte e artigos de luxo obtidos com fraudes em fundos de pensão de prefeituras, governos estaduais e em estatais federais.
As apurações em curso no STF já identificaram mais de 50 bilhões de reais em prejuízos provocados pelo esquema do Master.
Na semana passada, Vorcaro entregou mais uma proposta de delação premiada em que pretende obter benefícios judiciais em troca de confissões de crimes.
A parte dos imóveis e recursos ocultos, no entanto, não convenceu os investigadores ouvidos pelo Radar.