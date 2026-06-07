As investigações da Polícia Federal no caso do Banco Master avançam sobre um grupo de laranjas identificados como guardiões de imóveis de luxo que pertenceriam ao banqueiro Daniel Vorcaro dentro e fora do país.

As diligências para reconstituir a ampla malha patrimonial do dono do Master é uma das frentes de trabalho da PF que mais desafiam os investigadores.

Vorcaro, como se sabe, usava diferentes comparsas para esconder imóveis, dinheiro, obras de arte e artigos de luxo obtidos com fraudes em fundos de pensão de prefeituras, governos estaduais e em estatais federais.

As apurações em curso no STF já identificaram mais de 50 bilhões de reais em prejuízos provocados pelo esquema do Master.

Continua após a publicidade

Na semana passada, Vorcaro entregou mais uma proposta de delação premiada em que pretende obter benefícios judiciais em troca de confissões de crimes.

A parte dos imóveis e recursos ocultos, no entanto, não convenceu os investigadores ouvidos pelo Radar.