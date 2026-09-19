O desabafo de um ministro do STF sobre o escândalo do Banco Master na Corte
Tribunal tem ministros citados em mensagens de celular sobre corrupção envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro
Garotas de programa, mesadas para parentes, contratos ocultos… Nesta semana em que até “ética de máfia” foi cobrada no plenário do STF, um ministro da Corte desabafa, sob a condição de anonimato:
“E pensar que a solução do ministro Fachin para tudo isso é um código de… conduta”.
Na visão do magistrado, a discussão de um código de conduta fazia sentido quando os problemas do Supremo se limitavam a falas fora do processo, entrevistas, participações em eventos duvidosos e questões de menor impacto jurídico.
O debate em curso na Corte, no entanto, envolve indícios colhidos pela PF de que magistrados e seus familiares receberam milhões de reais para supostamente favorecer um banqueiro preso por fraudes bilionárias. O caso mira suspeitas de obstrução de justiça, favorecimento em investigações e processos que tramitam na Corte.
É, por causa disso, um tema para o Código Penal, na visão do magistrado.
Em tempo, está em curso no STF uma disputa de alas para controlar a relatoria do caso Master e o futuro de eventuais delações sobre integrantes do Supremo.