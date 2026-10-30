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Brasil

O desabafo de apresentadora após demissão do SBT por polêmica eleitoral

Thayse Teixeira afirmou que não pretende abrir mão de suas convicções

Por Giovanna Fraguito 30 out 2026, 11h54
Thayse Teixeira
Thayse Teixeira (Reprodução/Instagram)
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O desabafo de apresentadora após demissão do SBT por polêmica eleitoral Priorize VEJA no Google

Thayse Teixeira se pronunciou na noite desta quinta-feira, 29, sobre sua demissão do SBT, anunciada um dia antes, após declarações controversas sobre as eleições presidenciais durante o Fofocalizando. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora contou que foi surpreendida ao chegar à emissora para trabalhar. “O meu diretor me comunicou que ele havia recebido uma ordem para me desligar do programa e do SBT”, relatou. Segundo Thayse, o profissional demonstrou desconforto ao transmitir a notícia e fez questão de esclarecer que não havia participado da decisão.

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A saída ocorreu após Thayse questionar, ao vivo, o resultado das eleições presidenciais e a prorrogação do horário de votação no segundo turno. Durante a atração, ela sugeriu que a medida poderia ter interferido no resultado, mas foi corrigida pelos colegas Matheus Baldi e Eduardo Gayer, que explicaram que a diferença entre os candidatos ultrapassava 4 milhões de votos, enquanto apenas 35 mil haviam sido registrados após as 17h. No pronunciamento, a apresentadora defendeu suas declarações. “Não entendo nada de política, mas dei a minha opinião. Não dei informação nenhuma, dei a minha opinião”, afirmou. 

Apesar da demissão, a ex-apresentadora evitou críticas ao SBT e agradeceu à família Abravanel pela oportunidade. “Fiquei triste, claro, mas o que me cabe é aceitar. Entrei e saí pela porta da frente. Fui muito feliz”, disse.

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