O desabafo de apresentadora após demissão do SBT por polêmica eleitoral

Thayse Teixeira se pronunciou na noite desta quinta-feira, 29, sobre sua demissão do SBT, anunciada um dia antes, após declarações controversas sobre as eleições presidenciais durante o Fofocalizando. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora contou que foi surpreendida ao chegar à emissora para trabalhar. “O meu diretor me comunicou que ele havia recebido uma ordem para me desligar do programa e do SBT”, relatou. Segundo Thayse, o profissional demonstrou desconforto ao transmitir a notícia e fez questão de esclarecer que não havia participado da decisão.

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A saída ocorreu após Thayse questionar, ao vivo, o resultado das eleições presidenciais e a prorrogação do horário de votação no segundo turno. Durante a atração, ela sugeriu que a medida poderia ter interferido no resultado, mas foi corrigida pelos colegas Matheus Baldi e Eduardo Gayer, que explicaram que a diferença entre os candidatos ultrapassava 4 milhões de votos, enquanto apenas 35 mil haviam sido registrados após as 17h. No pronunciamento, a apresentadora defendeu suas declarações. “Não entendo nada de política, mas dei a minha opinião. Não dei informação nenhuma, dei a minha opinião”, afirmou.

Apesar da demissão, a ex-apresentadora evitou críticas ao SBT e agradeceu à família Abravanel pela oportunidade. “Fiquei triste, claro, mas o que me cabe é aceitar. Entrei e saí pela porta da frente. Fui muito feliz”, disse.