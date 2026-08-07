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Brasil

O desabafo da amiga de Lulinha sobre acusações no caso Marcola

Numa conversa recente com um interlocutor, Roberta Luchsinger defendeu o ex-assessor de Lula: 'Estão desclassificando uma pessoa muito correta'

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 06h01 | Atualizado em 7 ago 2026, 07h08
Roberta Moreira Luchsinger
Roberta: “Escrevem como se eu fosse uma bandida. Mas todos os questionamentos da Justiça eu sempre respondi — e com provas. Jamais me furtei a colaborar” (Redes sociais/Divulgação)
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O desabafo da amiga de Lulinha sobre acusações no caso Marcola Priorizar nos meus resultados Google

No olho do furacão das investigações de tráfico de influência que envolvem Fábio Luís Lula da Silva e Marcola, o ex-chefe de gabinete de Lula, Roberta Luchsinger tem vivido o que chama de processo “desumano” de acusações.

Numa conversa recente com um interlocutor, ela defendeu o ex-assessor de Lula. “Estão desclassificando uma pessoa muito correta”, escreveu.

O dinheiro passado a Marcola — 249.000 reais –, segundo o relato de Roberta, foi um favor feito por amizade e devidamente pago:

“Ele é um amigo pessoal e me pediu um favor por não dispor de um valor que ele necessitava na época. Não é nada além disso. Inclusive, ele me devolveu quando pode. Faz tempos isso”, disse.

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Apontada como lobista no esquema do empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS, Roberta sustenta, na conversa, que suas relações e agendas sempre foram públicas — algumas estão postadas no Instagram dela –, e que tudo foi resgatado agora para ser distorcido.

Vivendo um momento delicado, em que se recupera de uma cirurgia, ela lamentou a “dimensão política surreal” do caso.

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“Escrevem como se eu fosse uma bandida. Mas todos os questionamentos da Justiça eu sempre respondi — e com provas. Jamais me furtei a colaborar”, desabafou.

Roberta também lamentou, nessa conversa, o impacto do caso sobre a família: “A dor da gente não sai no jornal. O que estão fazendo é desumano”.

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