O desabafo da amiga de Lulinha sobre acusações no caso Marcola

No olho do furacão das investigações de tráfico de influência que envolvem Fábio Luís Lula da Silva e Marcola, o ex-chefe de gabinete de Lula, Roberta Luchsinger tem vivido o que chama de processo “desumano” de acusações.

Numa conversa recente com um interlocutor, ela defendeu o ex-assessor de Lula. “Estão desclassificando uma pessoa muito correta”, escreveu.

O dinheiro passado a Marcola — 249.000 reais –, segundo o relato de Roberta, foi um favor feito por amizade e devidamente pago:

“Ele é um amigo pessoal e me pediu um favor por não dispor de um valor que ele necessitava na época. Não é nada além disso. Inclusive, ele me devolveu quando pode. Faz tempos isso”, disse.

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Apontada como lobista no esquema do empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS, Roberta sustenta, na conversa, que suas relações e agendas sempre foram públicas — algumas estão postadas no Instagram dela –, e que tudo foi resgatado agora para ser distorcido.

Vivendo um momento delicado, em que se recupera de uma cirurgia, ela lamentou a “dimensão política surreal” do caso.

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“Escrevem como se eu fosse uma bandida. Mas todos os questionamentos da Justiça eu sempre respondi — e com provas. Jamais me furtei a colaborar”, desabafou.

Roberta também lamentou, nessa conversa, o impacto do caso sobre a família: “A dor da gente não sai no jornal. O que estão fazendo é desumano”.