⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

O Corinthians na rota das novas sanções de Trump contra o Brasil

Sancionado pelo governo dos EUA, Victor Shimada é réu por suspeita de lavagem de dinheiro de patrocínio do Corinthians

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 17h36 | Atualizado em 1 jul 2026, 19h31
Homem de pele clara e cabelos castanhos escuros, com barba por fazer, olhando diretamente para a câmera. Ele veste uma camiseta preta e tem uma expressão neutra. Ao fundo, uma janela com reflexos.
Victor de Oliveira Shimada, empresário sancionado pelo governo dos EUA e denunciado por envolvimento em esquema que desviou dinheiro do Corinthians (Reprodução/.)
Continua após publicidade
O Corinthians na rota das novas sanções de Trump contra o Brasil Priorize VEJA no Google

O governo dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 1º, a primeira sanção a brasileiros por ligação com a facção criminosa PCC. Duas pessoas foram alvo de bloqueios de bens e propriedades em território norte-americano: Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e Victor Henrique de Oliveira Shimada –este, réu no Brasil por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o patrocínio da casa de apostas Vai de Bet ao Corinthians.

De acordo com a gestão de Donald Trump, Shimada e sua empresa, Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., lavaram mais de 30 milhões de dólares ligado ao tráfico de drogas nos Estados Unidos e moveram os fundos de volta para o Brasil usando criptomoedas. No anúncio das sanções, o Departamento do Tesouro –equivalente ao Ministério da Fazenda brasileiro– diz que Shimada já havia ficado em prisão domiciliar por ter usado essa mesma empresa para “lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro como parte de um esquema de fraude publicitária”.

O esquema referenciado pelos americanos já é investigado pelas autoridades brasileiras e envolve o patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians, que aconteceu entre janeiro e junho de 2024, no valor de 360 milhões –à época, foi noticiado como o maior acordo de financiamento de uma empresa a um clube brasileiro. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Shimada, por meio de sua empresa, seria operador financeiro de um desvio de dinheiro dos cofres do Corinthians que passou por uma extensa trama de empresas até chegar na agência UJ Football Trading –esta, por sua vez, estaria ligada ao PCC. Na denúncia, porém, não há ligação entre Shimada e a facção.

A investigação concluiu que o Corinthians foi vítima do esquema, com prejuízo que ultrapassa 40 milhões de reais, soma tanto dos valores desviados quanto da rescisão do contrato com a Vaidebet.

Siga
Continua após a publicidade

Portanto, apesar de haver relação por ambos envolverem Shimada, os crimes citados pelo governo norte-americano são diferentes do divulgado publicamente até o momento pela investigação brasileira.

Corinthians nega relação com Shimada

Em nota, o clube disse que o empresário nunca prestou serviços nem foi funcionário da agremiação, e que as negociações com a Vai de Bet aconteceram no mandato de Augusto Melo, destituído em agosto de 2025. O Corinthians disse ainda que é assistente de acusação no processo que investiga os desvios de seus cofres.

Publicidade
TAGS:
Corinthians
Donald Trump
Esporte
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).