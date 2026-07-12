O constrangimento dos ministros do STJ com o caso de assédio envolvendo Marco Buzzi

Alvo de denúncias de assédio sexual, o ministro Marco Buzzi será julgado no STJ nas primeiras semanas de agosto.

Segundo magistrados ouvidos pelo Radar, são remotas as chances de o catarinense escapar de uma condenação.

As acusações de assédio foram reveladas com exclusividade pelo Radar, no início do ano, e envolvem uma jovem de 18 anos, que teria sido assediada durante um banho de mar com o ministro, e uma ex-assessora de Buzzi, que relatou uma série de abusos vividos enquanto atuou no gabinete do magistrado no STJ.

Buzzi é investigado num processo interno no tribunal e também responde no STF pelos crimes em apuração. Ele pode ser banido da magistratura no julgamento que envolverá todos os demais magistrados do STJ.

Continua após a publicidade

Amigos de Buzzi na Corte já tentaram convencer o investigado a pedir a aposentadoria, mas ele decidiu lutar no processo. Ministros ouvidos pelo Radar estão incomodados com investidas de Buzzi para influenciar o julgamento.

“O tribunal não vê a hora de virar a página desse escândalo”, diz um ministro.

Continua após a publicidade

Buzzi nega as acusações.