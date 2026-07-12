O constrangimento dos ministros do STJ com o caso de assédio envolvendo Marco Buzzi
Tribunal deve analisar o caso no início de agosto e são remotas as chances de o magistrado escapar de uma condenação
Alvo de denúncias de assédio sexual, o ministro Marco Buzzi será julgado no STJ nas primeiras semanas de agosto.
Segundo magistrados ouvidos pelo Radar, são remotas as chances de o catarinense escapar de uma condenação.
As acusações de assédio foram reveladas com exclusividade pelo Radar, no início do ano, e envolvem uma jovem de 18 anos, que teria sido assediada durante um banho de mar com o ministro, e uma ex-assessora de Buzzi, que relatou uma série de abusos vividos enquanto atuou no gabinete do magistrado no STJ.
Buzzi é investigado num processo interno no tribunal e também responde no STF pelos crimes em apuração. Ele pode ser banido da magistratura no julgamento que envolverá todos os demais magistrados do STJ.
Amigos de Buzzi na Corte já tentaram convencer o investigado a pedir a aposentadoria, mas ele decidiu lutar no processo. Ministros ouvidos pelo Radar estão incomodados com investidas de Buzzi para influenciar o julgamento.
“O tribunal não vê a hora de virar a página desse escândalo”, diz um ministro.
Buzzi nega as acusações.