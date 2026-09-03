O constrangimento de Tarcísio com o ato que vai mirar Moraes na Paulista

Aliado de Jair Bolsonaro (PL) e figura considerada próxima do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), externou a interlocutores um embaraço com o ato de 7 de setembro na Avenida Paulista. A manifestação terá como mote “Fora Lula e fora Moraes”, já divulgado pelo pastor Silas Malafaia.

Tarcísio mantém bom trânsito junto aos ministros do Supremo e já tentou mediar conflitos deles com bolsonaristas. O governador, que sempre evitou falas mais incisivas contra o Judiciário, avalia que será difícil se manter à parte e sair ileso desta vez, diante das recentes denúncias envolvendo a relação entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro – o que incendiou os apoiadores da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que estarão no local.

Além do desgaste com o STF por estar no palanque em que devem ser feitas falas duras dirigidas a ministros, Tarcísio calcula o impacto de soar “radical” para o eleitorado de centro, em um momento em que se mantém bem e estável nas pesquisas de intenção de votos..

As suspeitas

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Um dos principais pontos do relatório da PF é a relação entre empresas ligadas a Daniel Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. O Master se comprometeu a pagar ao escritório 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões líquidos.

Em um segundo contrato de honorários envolvendo o Barci de Moraes Sociedade de Advogados, a PF identificou “limite máximo remuneratório” no valor de R$ 50 milhões “a título de pró-labore” durante os 36 meses de contrato.

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Em um dos diálogos com Vorcaro, o advogado Leonardo Palhares enviou duas propostas para quitação do contrato.

Pela minuta apresentada, R$ 40 milhões seriam pagos por meio da entrega de cotas de duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, e os R$ 10 milhões restantes por meio do pagamento das despesas causadas pelo uso das aeronaves.

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Vorcaro também ofereceu um serviço de luxo a Moraes. Segundo a PF, o banqueiro promoveu uma recepção no Six Senses Botanique, hotel localizado em Campos do Jordão, em São Paulo, para uma comitiva relacionada nas mensagens a “Alex”.

A programação contemplava almoço, contratação de um chef particular identificado como Zé Maria, passeios a cavalo e assistência de funcionários ligados a Vorcaro.

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O relatório da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro com o ministro revela ainda que o dono do Banco Master autorizou a expedição de cartões de crédito em nome dos filhos do magistrado com limite de R$ 300 mil para cada.