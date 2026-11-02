O conselho religioso de Vitor Belfort a Vorcaro: ‘O espírito está pronto, mas a carne é fraca’

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As mensagens de celular encontradas pela Polícia Federal mostram uma relação próxima entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o lutador Vitor Belfort. A dupla trocava palavras sobre negócios, família e religião, com Belfort chegando a enviar conselhos espirituais a Vorcaro no Carnaval de 2024. Descubra os detalhes dessa amizade.

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Mensagens de celular encontradas pela Polícia Federal mostram que Daniel Vorcaro também tinha uma relação próxima com o lutador Vitor Belfort. Os dois eram amigos e trocavam palavras sobre negócios, família e religião.

Numa mensagem, por exemplo, o lutador, que mora nos Estados Unidos, deu conselhos espirituais ao banqueiro no Carnaval de 2024:

“Estamos aqui em Boca Raton perto de Miami. Saudades. Lembro com se fosse ontem a gente na praia falando de JESUS. Dani, Ele tá voltando e para muitos ele volta ainda hoje. Irmão esse versículo temos que ter ele tatuado em nosso coração e mente: Matthew 26:41 ‘Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca’”, escreveu o lutador.

Vorcaro respondeu ao lutador com um emoji de mãos juntas, aquele famoso que parece oração, mas pode ser obrigado também.

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