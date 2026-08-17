Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Brasil

O cerco silencioso contra a criminalidade em SP que já capturou 15 mil

Integrar dados de rodovias, Metrô e vigilância privada virou peça-chave no trabalho da polícia para rastrear alvos e antecipar crimes

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 14h30 | Atualizado em 17 ago 2026, 14h52
Muralha Paulista, em São Paulo, utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial e monitoramento de placas em tempo real para fortalecer a segurança pública
Muralha Paulista, em São Paulo, utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial e monitoramento de placas em tempo real para fortalecer a segurança pública (SSP/SP/Reprodução)
Continua após publicidade
O cerco silencioso contra a criminalidade em SP que já capturou 15 mil Priorizar nos meus resultados Google

O uso de inteligência artificial fortalece os esforços da segurança pública de São Paulo no combate à criminalidade. O programa Muralha Paulista faz uso de tecnologia de ponta para apoiar as operações policiais, viabilizando o reconhecimento facial e o monitoramento automático de placas em tempo real.

A utilização da IA proporciona a identificação de infratores e veículos roubados. Dados obtidos com exclusividade pelo Radar indicam que o sistema já auxiliou diretamente na elucidação de homicídios e na prisão de mais de 15 mil criminosos em todo o estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a rede reúne cerca de 125,5 mil sensores e câmeras em todo o território paulista, integrando dados de órgãos públicos, entes privados e concessionárias de rodovias. A estrutura fomenta respostas coordenadas pelas autoridades policiais, formando um cinturão de segurança que abrange aproximadamente 80% da população do estado.

Siga

Para Carlos Lucena, coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar de SP, a tecnologia é o pilar que sustenta as respostas ágeis das forças de segurança. “Quanto mais câmera, quanto mais sensor, é mais fácil ter a rastreabilidade de dados, de números, e de colocar em eficácia um plano de policiamento inteligente”, afirma o coronel da PM.

Continua após a publicidade

Apontado como fator determinante para a queda nos índices de homicídios e roubos, o Muralha Paulista prevê uma ampliação da rede. Uma parceria firmada com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) vai elevar a cobertura para mais de 4 mil câmeras e cerca de 350 leitores de placas nas rodovias concedidas. Além disso, a iniciativa também permite que cidadãos comuns e empresas conectem suas próprias câmeras de segurança particulares diretamente à plataforma estadual.

O programa já possui forte integração com o Metrô de SP — contabilizando 57 estações monitoradas e 266 câmeras interligadas —, além de atuar no controle de megaeventos. Nas partidas de futebol, por exemplo, a ferramenta de monitoramento facial já realizou a checagem e a fiscalização de mais de 3 milhões de torcedores.

Publicidade
TAGS:
Crime Organizado
Futebol
Inteligencia Artificial
Metrô
Polícia Militar
Radar
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).