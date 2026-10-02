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O cenário para a eleição no Paraná a dois dias do primeiro turno, segundo pesquisa

Levantamento Real Time Big Data indica briga acirrada entre Sergio Moro e Sandro Alex; nomes de direita lideram disputa ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 15h00
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: Sergio Moro, de terno azul-marinho e gravata azul, falando ao microfone; Requião Filho, de terno preto e gravata cinza, com barba; e Sandro Alex, de terno azul-marinho e gravata preta, falando ao microfone
Os principais candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex (Carlos Moura/Agência Senado, Assembleia Legislativa do Paraná e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Às vésperas do primeiro turno das eleições de 2026, o Paraná tem três nomes na disputa pelo governo com potencial para avançar à segunda rodada de votação: o senador Sergio Moro (PL), o ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD) e o deputado estadual Requião Filho (PDT). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta sexta-feira, 2.

No primeiro turno, Sergio Moro lidera com 37% das intenções de voto. Em seguida vêm Sandro Alex, com 29% do eleitorado, e Requião Filho, com 24% — a diferença entre o ex-secretário e o deputado estadual beira o empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais.

Governador — Paraná — 1º turno

  • Sergio Moro (PL): 37%
  • Sandro Alex (PSD): 29%
  • Requião Filho (PDT): 24%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 5%

No cenário de segundo turno entre Sergio Moro e Sandro Alex, ambos aparecem virtualmente empatados com 42% das intenções de voto paranaenses. Tanto o senador quanto o ex-secretário venceriam o deputado Requião Filho em confronto direto, conforme a pesquisa.

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

  • Sergio Moro (PL): 56%
  • Requião Filho (PDT): 30%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS / NR: 8%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

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  • Sergio Moro (PL): 42%
  • Sandro Alex (PSD): 42%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 8%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

  • Sandro Alex (PSD): 48%
  • Requião Filho (PDT): 31%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 10%
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Na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Paraná, empatam na liderança o ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo); o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Alexandre Curi (Republicanos); e o deputado federal Filipe Barros (PL), ex-líder do partido bolsonarista na Câmara. O trio da direita é seguido de perto por Gleisi Hoffmann (PT), ex-ministra das Relações Institucionais e ex-presidente nacional do partido do presidente Lula.

A dois dias da votação, Deltan Dallagnol segue proibido de fazer campanha e sua candidatura continua sob análise pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2023, o ex-procurador teve seu mandato na Câmara cassado por tentar contornar a Lei da Ficha Limpa e se lançar ao cargo; a Corte avalia se a ineligibilidade imposta ao ex-parlamentar se restringe às eleições de 2022 ou se deve ser estendida ao pleito deste ano.

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Senador — Paraná

  • Deltan Dallagnol (Novo): 21%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 19%
  • Filipe Barros (PL): 19%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 16%
  • Cristina Graeml (PSD): 12%
  • Dr Rosinha (PT): 7%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04002/2026.

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