O cenário para a eleição no Paraná a dois dias do primeiro turno, segundo pesquisa

Às vésperas do primeiro turno das eleições de 2026, o Paraná tem três nomes na disputa pelo governo com potencial para avançar à segunda rodada de votação: o senador Sergio Moro (PL), o ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD) e o deputado estadual Requião Filho (PDT). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta sexta-feira, 2.

No primeiro turno, Sergio Moro lidera com 37% das intenções de voto. Em seguida vêm Sandro Alex, com 29% do eleitorado, e Requião Filho, com 24% — a diferença entre o ex-secretário e o deputado estadual beira o empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais.

Governador — Paraná — 1º turno

Sergio Moro (PL): 37%

Sandro Alex (PSD): 29%

Requião Filho (PDT): 24%

Luiz França (Missão): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 5%

No cenário de segundo turno entre Sergio Moro e Sandro Alex, ambos aparecem virtualmente empatados com 42% das intenções de voto paranaenses. Tanto o senador quanto o ex-secretário venceriam o deputado Requião Filho em confronto direto, conforme a pesquisa.

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

Sergio Moro (PL): 56%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo / Branco: 6%

NS / NR: 8%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

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Sergio Moro (PL): 42%

Sandro Alex (PSD): 42%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 8%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

Sandro Alex (PSD): 48%

Requião Filho (PDT): 31%

Nulo / Branco: 11%

NS / NR: 10%

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Na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Paraná, empatam na liderança o ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo); o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Alexandre Curi (Republicanos); e o deputado federal Filipe Barros (PL), ex-líder do partido bolsonarista na Câmara. O trio da direita é seguido de perto por Gleisi Hoffmann (PT), ex-ministra das Relações Institucionais e ex-presidente nacional do partido do presidente Lula.

A dois dias da votação, Deltan Dallagnol segue proibido de fazer campanha e sua candidatura continua sob análise pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2023, o ex-procurador teve seu mandato na Câmara cassado por tentar contornar a Lei da Ficha Limpa e se lançar ao cargo; a Corte avalia se a ineligibilidade imposta ao ex-parlamentar se restringe às eleições de 2022 ou se deve ser estendida ao pleito deste ano.

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Senador — Paraná

Deltan Dallagnol (Novo): 21%

Alexandre Curi (Republicanos): 19%

Filipe Barros (PL): 19%

Gleisi Hoffmann (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 12%

Dr Rosinha (PT): 7%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04002/2026.