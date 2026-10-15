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Brasil

O caso do pedreiro que cruzou o país para encontrar mulher criada por IA

Homem viajou mais de 2 mil quilômetros para encontrar personagem identificada como 'Jessica'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h46
Homem de pele morena e cabelo grisalho curto, vestindo camiseta azul, e mulher loira de chapéu de palha e blusa rosa, sorrindo em campo verde
Pedreiro e mulher criada por IA (Redes sociais/Reprodução)
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A promessa de viver um novo amor levou o pedreiro Edimar Rocha Martins, de 49 anos, a percorrer mais de 2 mil quilômetros até Belo Horizonte (MG). O que ele não imaginava era que a mulher com quem acreditava estar construindo um relacionamento, identificada como Jéssica Oliveira, era uma personagem criada por inteligência artificial (IA).

Natural de Araguatins (TO), Edimar saiu de Imperatriz (MA), e chegou à capital mineira no domingo, 11. Nas redes sociais, Jéssica, também conhecida como “Jessica Fazendeira”, publica vídeos em que se apresenta como dona de uma fazenda e procura um companheiro para dividir a vida. “Eu quero muito sustentar você, quero que você venha para minha fazenda e nunca mais trabalhe na sua vida”, diz a personagem em um dos vídeos publicados em seu perfil, que acumula mais de 300 mil seguidores.

A uma assistente social da Prefeitura de Belo Horizonte, Edimar contou que a solidão pesou na decisão de viajar. Após a morte da mãe, ele passou a sentir vontade de deixar a cidade onde vivia e viu na suposta relação uma oportunidade de recomeçar. “Tem coisa pior do que a solidão?”, questionou.

Ao chegar a Belo Horizonte, o pedreiro não conseguiu encontrar a mulher. Sem dinheiro para voltar, procurou ajuda da prefeitura, que ofereceu alimentação, atendimento e uma passagem para Augustinópolis, no Tocantins.

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Após a repercussão do caso, o responsável pelo perfil publicou um vídeo em que a própria personagem virtual afirma nunca ter conversado diretamente com Edimar e explica que o conteúdo foi criado para gerar engajamento e impulsionar vendas. A conta foi excluída depois.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que não encontrou registros de ocorrência relacionados ao episódio e ressaltou que não é possível afirmar, até o momento, que houve crime ou apontar eventuais responsáveis. A criação de personagens por IA não é ilegal por si só, mas o uso da tecnologia para enganar pessoas e obter vantagens ilícitas pode configurar fraude, dependendo das circunstâncias.

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