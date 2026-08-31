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O candidato nanico que não poderá mais fazer campanha à Presidência

Assim como fez com Renan Santos, Dias Toffoli também vetou propaganda de Wilson Grassi

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 16h01
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Abdias Pinheiro/TSE)
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O candidato nanico que não poderá mais fazer campanha à Presidência Priorizar nos meus resultados Google

Além de suspender a campanha de Renan Santos (Missão), o ministro Dias Toffoli, do TSE, tomou a mesma medida contra outro integrante da disputa presidencial: Veterinário Wilson Grassi (Democrata).

Os dois estão proibidos de realizar propaganda eleitoral e de participar de debates e não irão receber recursos do fundo eleitoral.

O motivo das duas decisões foi o atraso na apresentação de seus perfis em redes sociais.

Os dados deveriam ser informados no momento de registro da candidatura, mas isso só ocorreu 17 dias depois, no caso de Grassi, e 12 dias, no de Renan.

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Toffoli afirmou que isso permitiu que as plataformas continuassem recomendando as contas, o que é vetado durante o período eleitoral.

No caso de Wilson Grassi, contudo, a decisão deve ter pouco impacto: o candidato conseguiu, no máximo, 1% de intenção na pesquisa mais recente do Datafolha. Em outros levantamentos, nem chegou a pontuar.

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O Democrata, seu partido, é o sucessor do antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB).

O veterinário chamou mais atenção, por enquanto, por propostas extravagantes, como prometer botox gratuito para as mulheres.

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