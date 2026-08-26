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O candidato a governador com liderança mais folgada em 2026, segundo pesquisa Quaest

Em Santa Catarina, Jorginho Mello tem chance de reeleição já no primeiro turno; estado também dá a maior margem de Flávio Bolsonaro sobre Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h23 | Atualizado em 26 ago 2026, 15h45
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) (Roberto Zacarias/SecomGOVSC/Divulgação)
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O candidato a governador com liderança mais folgada em 2026, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto dezenas de candidatos a governador travam disputas acirradas em 2026, Jorginho Mello (PL) vive uma situação um tanto confortável em Santa Catarina. A pesquisa Quaest divulgada na última terça-feira, 25, indica que o governador catarinense é amplo favorito à reeleição e ostenta a maior vantagem eleitoral nos dezoito levantamentos estaduais publicados recentemente pelo instituto.

No primeiro turno, Jorginho Mello tem 50% das intenções de voto entre os catarinenses, enquanto o ex-deputado federal João Rodrigues (PSD) aparece em segundo lugar com 17% do eleitorado. Os demais seis candidatos somam 9% na pesquisa, em páreo com os votos brancos e nulos (9%) e atrás dos indecisos (16%).

Numericamente, a vantagem de Mello sobre o rival mais forte chega a 33 pontos percentuais, a maior entre as dezoito UFs cujos resultados foram divulgados pela Quaest nesta semana. O largo favoritismo pode conceder a Mello uma vitória já na primeira rodada de votação, que ocorrerá em 4 de outubro.

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A situação é semelhante em outros estados, ainda que a liderança não seja tão folgada quanto em Santa Catarina. No Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PP) tem 27 pontos de dianteira sobre Fábio Trad (PT), enquanto Eduardo Paes (PSD) marca 23 pontos de vantagem sobre Douglas Ruas (PL) no Rio de Janeiro. Já no Amapá, o ex-prefeito Antônio Furlan (PSD) encabeça a disputa e fica 20 pontos à frente de Clécio Luís (União Brasil), que disputa a reeleição em 2026.

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Governador — Santa Catarina — 1º turno

  • Jorginho Mello (PL): 50%
  • João Rodrigues (PSD): 17%
  • Gelson Merísio (PSB): 4%
  • Marcus Sodré (PSTU): 2%
  • Marcelo Brigadeiro (MISSÃO): 1%
  • Laís Chaud (UP): 1%
  • Bruno Pedreiro (PCO): 1%
  • Ralf Zimmer (PRD): 0%
  • Indecisos: 16%
  • Branco/nulo/nenhum: 8%
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Nas simulações de segundo turno, Jorginho Mello venceria João Rodrigues por 56% a 24% dos votos. Em confronto direto com o ex-deputado estadual Gelson Merísio (PSD), apoiado pelo PT, o atual governador ganharia por 63% a 16% do eleitorado.

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Em sintonia com a força do governador bolsonarista, Santa Catarina é também o estado onde Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem a maior vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentre os dezoito levantamentos publicados nesta semana. No primeiro turno presidencial, o “Zero Um” tem 45% das intenções de voto catarinenses contra 20% do atual presidente, o equivalente a uma distância entre 19 e 25 pontos percentuais na primeira rodada.

A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores em Santa Catarina entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SC-00517/2026.

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