O caminho apontado por trabalhadores de aplicativo para faturar mais

Uma pesquisa mostrou que a maioria dos trabalhadores por aplicativo entrevistados considera que a principal medida capaz de aumentar seus ganhos seria a redução das taxas cobradas pelos aplicativos.

Essa foi a opinião de 67,5% entre 2. 298 motoristas e entregadores ouvidos no levantamento “Entre taxas e previsibilidade: profissionais de aplicativos opinam sobre novos modelos de trabalho”, realizado pelo GigU em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação.

Apenas 7,7% apontam a existência de mais corridas ou entregas como o principal caminho para elevar a renda. Outros 9,5% gostariam de receber mais informações sobre os ganhos antes de aceitar uma chamada, enquanto 9,9% citam programas de benefícios e incentivos. Outros modelos de remuneração aparecem com 5,4%.

No mesmo levantamento, 43,6% dos profissionais classificam seus ganhos como pouco ou nada previsíveis, enquanto 44,6% consideram a renda razoavelmente previsível. Apenas 11,8% dizem ter ganhos muito previsíveis.

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“O profissional não está olhando apenas para o número de corridas que consegue fazer. Ele está fazendo uma conta mais completa, que envolve a margem de lucro, o valor que recebe e a previsibilidade dessa renda. Modelos que consigam melhorar essa equação tendem a ser mais relevantes para a categoria do que simplesmente aumentar o volume de chamadas”, afirma Luiz Gustavo Neves, CEO do GigU, que funciona como um “copiloto inteligente” para motoristas de aplicativo.