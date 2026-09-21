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O caminho apontado por trabalhadores de aplicativo para faturar mais

Motoristas e entregadores preferem mudança em plataformas do que fazer mais corridas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 11h30
Três motociclistas com capacetes e mochilas de entrega, um com caixa amarela Box, trafegam em rua asfaltada com faixa tracejada azul. Pessoas caminham na calçada ao fundo
Trabalhadores por aplicativo no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Uma pesquisa mostrou que a maioria dos trabalhadores por aplicativo entrevistados considera que a principal medida capaz de aumentar seus ganhos seria a redução das taxas cobradas pelos aplicativos.

Essa foi a opinião de 67,5% entre 2. 298 motoristas e entregadores ouvidos no levantamento “Entre taxas e previsibilidade: profissionais de aplicativos opinam sobre novos modelos de trabalho”, realizado pelo GigU em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação.

Apenas 7,7% apontam a existência de mais corridas ou entregas como o principal caminho para elevar a renda. Outros 9,5% gostariam de receber mais informações sobre os ganhos antes de aceitar uma chamada, enquanto 9,9% citam programas de benefícios e incentivos. Outros modelos de remuneração aparecem com 5,4%.

No mesmo levantamento, 43,6% dos profissionais classificam seus ganhos como pouco ou nada previsíveis, enquanto 44,6% consideram a renda razoavelmente previsível. Apenas 11,8% dizem ter ganhos muito previsíveis.

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“O profissional não está olhando apenas para o número de corridas que consegue fazer. Ele está fazendo uma conta mais completa, que envolve a margem de lucro, o valor que recebe e a previsibilidade dessa renda. Modelos que consigam melhorar essa equação tendem a ser mais relevantes para a categoria do que simplesmente aumentar o volume de chamadas”, afirma Luiz Gustavo Neves, CEO do GigU, que funciona como um “copiloto inteligente” para motoristas de aplicativo.

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